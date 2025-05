Frank Cuesta asegura que es "un personaje" y que su vida ha sido un "show"

Madrid, 13 may (EFE).-El youtuber y naturalista español Frank Cuesta ha colgado este martes en su cuenta un video en el que afirma ser "un personaje", asegura que no es veterinario ni herpetólogo, dice que no padece cáncer y que "nunca ha rescatado animales" y "ha sido todo parte de un 'show'".

Unas declaraciones que ha realizado a través de un comunicado, "un vídeo duro", que ha comenzado pidiendo disculpas a Chi, uno de las personas que ha colaborado en el santuario de animales que tiene en Tailandia.

"He sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego", ha dicho Cuesta quien ha asegurado que no es veterinario ni herpetólogo: "Tengo conocimientos que no son básicos sobre animales, pero tampoco son conocimientos profesionales".

El español, que lleva años residiendo en Tailandia, se encuentra desde principios de marzo en libertad bajo fianza tras ser acusado en el Tribunal Provincial de Kanchanaburi por supuesta posesión ilegal de animales salvajes protegidos.

El arresto y acusación partió de una denuncia ante la Policía tailandesa "en el que se afirmaba que un extranjero estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso", según indicó entonces el Departamento tailandés de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación.

Los oficiales realizaron a finales de febrero una redada dentro de su propiedad, donde encontraron un total de diez animales de fauna silvestre protegida (nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato) "sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición".

Precisamente, en este video Cuesta asegura que nunca ha rescatado animales y todos han sido comprados.

Con respecto a su detención, Cuesta apunta que "ninguna de las personas que fueron señaladas tienen nada que ver con la misma".

"Yo tenía unos animales sin papeles legales (...) Fue la denuncia anónima de una ciudadana tailandesa la que alertó a las autoridades", añade para continuar: "Los animales que han muerto en el santuario, en la mayoría han sido por mi propia negligencia, pero la situación ha ido mejorando desde hace un tiempo".

Cuesta finaliza el comunicado asumiendo la responsabilidad de haber "engañado a todos" y pidiendo "disculpas públicas" por haberse "aprovechado de tanta gente". EFE