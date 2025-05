Fodorean firma con el Valladolid tras rechazar oferta de renovación del Frigoríficos

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 13 may (EFE).- El lateral izquierdo rumano Rares Fodorean no aceptó la oferta de renovación del Frigoríficos del Morrazo tras recibir una oferta del Atlético Valladolid, en el que jugará a partir de la próxima temporada en la liga Asobal.

El primera línea llegó a O Gatañal en el verano de 2022 procedente del Póvoa portugués y en estas tres temporadas se ha convertido en uno de los baluartes defensivos del cuadro dirigido por Nacho Moyano, quien este curso le ha dado mayor protagonismo en ataque.

Fodorean, de 26 años, ha disputado en el presente curso liguero 27 partidos con el Frigoríficos en la liga Asobal, en los que ha promediado 2.07 goles por encuentro.

En su comunicado de prensa, la entidad que preside Alberto González agradeció su “profesionalidad” y “entrega” durante estas temporadas, además de desearle “mucha suerte” en la nueva etapa profesional que emprenderá en la liga española.

La baja del lateral rumano se une a las ya conocidas de los porteros Luka Krivokapic y Jorge Pérez, que han firmado por el Fraiking Granollers y el Saint-Raphaël francés, respectivamente. EFE

