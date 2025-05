Los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas niegan problemas de reclutamiento

Madrid, 12 may (EFE).- Los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, del Aire y del Espacio y de la Armada han coincidido en negar que haya problemas de reclutamiento en las Fuerzas Armadas españolas, aunque han reconocido que sí hay dificultades para retener al personal.

Lo han dicho en una mesa redonda, en el marco de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF), que se ha inaugurado este lunes, en la que también han advertido de que no hay que perder el tren de la transformación digital "de calado", que está produciendo una "nueva verdadera revolución" en el terreno militar.

El jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general Francisco Braco, ha sido el primero en poner sobre la mesa el tema de la captura de talento en las Fuerzas Armadas y ha asegurado que "no hay ningún problema" de captación de personal, para después admitir que "la retención es otra cosa".

En el mismo sentido se ha expresado el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat, quien ha abogado por "darle una vuelta a la retención" de talento, tras advertir de las dificultades que entraña, en parte, por las condiciones salariales de los militares: "No podemos competir con la vida civil".

Una de las soluciones que ha propuesto este general es utilizar "en gran medida" a los reservistas voluntarios expertos en tecnologías para que pasen una temporada en las Fuerzas Armadas.

El jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante Antonio Piñeiro, ha ahondado en la rápida evolución de las tecnologías, como se está viendo en la guerra de Ucrania, que están produciendo un "fuerte tensionamiento en la cadena de suministros".

Tras señalar que capacidades muy efectivas al empezar el conflicto armado ya no se están utilizando porque has quedado obsoletas, ha advertido de que "no podemos perder este tren. Es una carrera desenfrenada y va a influir mucho en nuestra forma de actuar".

Al respecto, el JEME ha señalado que su preocupación es "llevar la transformación tecnológica del despacho al campo de batalla" y ha considerado que "lo que no está en España hay que conseguirlo fuera de nuestras fronteras", negociando con los países aliados.

"Para el Ejército del Aire y del Espacio, la transformación digital no es una opción, es una necesidad", ha recalcado el JEMA, quien ha echado mano de la película Matrix para asegurar que "nos hemos tomado la píldora roja", la que te enfrenta al futuro que avanza.

El JEME ha hablado de las necesidades del Ejército de Tierra y ha bromeado al asegurar que no sacaba la lista "porque no da tiempo de aquí a la próxima feria", y ha defendido el rearme, "por lo menos" para mejorar las capacidades militares.

Para ello, ha dicho el general Enseñat, se necesita mucha inversión no solo pública sino privada y ha advertido de que para que las empresas privadas puedan arriesgar su dinero hace falta certidumbre de que el escenario nacional e internacional se prolongue.

La cuarta edición de FEINDEF, que se ha inaugurado esta mañana con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, se celebra en un momento geopolítico marcado por desafíos sin precedentes.

Este año el foco se ha puesto en la colaboración internacional, la integración de las Pymes en la cadena de suministro y la apuesta por la innovación, la tecnología dual y el talento joven, ha dicho el presidente de la Fundación FEINDEF, Ángel Olivares. EFE

