Gobierno valenciano, Diputación y municipios activan una comisión mixta para la reconstrucción tras la dana

La Generalitat, la Diputació de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) han constituido este lunes por la tarde una comisión mixta para planificar, impulsar y coordinar acciones de reconstrucción tras la dana, con una invitación al Gobierno a sumarse a este órgano. "Será bienvenido en el momento que quiera y en las condiciones que estime más oportunas", ha asegurado el 'president' Carlos Mazón.

En el acto, celebrado en el Palau de la Generalitat, han intervenido, además del jefe del Consell, el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols; la vicepresidenta segunda de la Diputació, Reme Mazzolari, y la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual.

Mazón ha explicado que esta comisión persigue "acelerar" las acciones de reconstrucción que cada una de estas administraciones lleva a cabo "desde el ámbito de sus competencias". "No podemos esperar más al Gobierno, debería ser su obligación", se ha quejado, y ha lamentado la falta de coordinación con el Estado seis meses después de la dana que arrasó la provincia de Valencia y provocó 228 muertos.

"No nos hemos cansado de estar solos, pero sí de esperar. Porque los resultados tienen que llegar y nosotros sí que los vamos a acelerar con la máxima coordinación", ha aseverado, y ha garantizado que "el Gobierno será bienvenido a esta comisión en el momento que quiera y en las condiciones que estime más oportunas". Además, ha garantizado que este órgano no se plantea "como una batalla política".

El jefe del Consell ha reivindicado que la Generalitat, con el impulso de esta comisión, da un "paso al frente" para asesorar a los municipios y ayudar a "agilizar toda la labor ingente" que ha sido depositada a los ayuntamientos "sin un plan claro", ha lamentado, y para "acelerar" la reconstrucción. "No puede ser una cuestión que empiece y termine en el plano de lo estrictamente material. Al revés, tiene que ir mucho más allá", ha expresado.

"NO HAY EXCUSAS"

Mazón ha subrayado que los afectados por la dana "necesitan la certeza de que no están ni van a estar solos" y ha pedido elevar el "debate político" con "decisión, acción y coordinación". El dirigente valenciano ha reconocido que reconstrucción es "un reto para todos, sin excepción", por lo que, a su juicio, "no puede haber unas administraciones que se lo tomen con más interés y otras con menos".

"No hay excusas de competencias ni de ninguna otra clase", ha advertido, para seguidamente lamentar: "No todos los responsables políticos y administraciones, hasta la fecha, desgraciadamente, lo han entendido así". Dicho esto, ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de España, al que ha acusado de practicar en todo momento una "estrategia política" y ha reprochado que no haya cumplido con "la palabra dada" de la "máxima coordinación". "Hoy, más de seis meses después, no tenemos ni una comisión mixta", ha denunciado.

En este punto, ha comparado la catástrofe de la dana con la del volcán de La Palma en 2021 para lamentar que en este segundo caso la comisión mixta del Gobierno "se puso en marcha tan solo 11 días después", mientras que en Valencia en este momento "todavía brilla por su ausencia".

EVITAR "DUPLICIDADES Y VACÍOS"

Además, según Mazón, es "un clamor la necesidad de racionalizar esfuerzos e ir directamente a los resultados para que lo antes posible podamos estar en esa normalidad". "Todos somos conscientes, y espero que el Gobierno de Sánchez, también", ha sostenido, al tiempo que ha avisado de que, "por grande que sea la movilización de recursos, de nada servirá si no se coordina al máximo". Por ello, ha llamado a "levantar la mirada y arrimar el hombro para demostrarle a los valencianos que sus instituciones estamos donde tienen que estar".

"No seremos nosotros los que dilapidemos ni un solo minuto de tiempo en otras cuestiones que no tienen que ver con el foco en el que estamos, que es en el de la recuperación real. Es un asunto demasiado importante para caer en la irresponsabilidad de la falta de acción", ha aseverado el jefe del Consell.

Por su parte, Gan Pampols ha avanzado que la comisión funcionará como una estructura permanente para poner en común actuaciones, así como evitar "duplicidades y vacíos" en la reconstrucción y ofrecer asesoramiento y apoyo a ayuntamientos. Podrá convocar a representantes locales, expertos o "cualquier otra persona u organización que pueda resultar de utilidad".

La comisión estará presidida por el propio vicepresidente segundo y formarán parte de ella el presidente de la Diputació, Vicent Mompó; la presidenta de la FVMP y todos los alcaldes de los municipios afectados que quieran sumarse. También estará integrada por la secretaría autonómica para la Recuperación.

"NO ES UNA IDEA FELIZ"

El vicepresidente Gan Pampols ha subrayado que una comisión mixta "no es una idea feliz", sino "algo que tiene un anclaje administrativo histórico y tiene como propósito crear una herramienta de colaboración e impulso de todas las acciones relativas a la plena recuperación de municipios afectados por la dana". "No estamos hablando sólo de hormigón y acero, estamos hablando de personas, de medioambiente, de tejido social y comunitario, de economía y comercio", ha añadido.

Respecto a las acciones a desarrollar, esta comisión proporcionará una estructura "permanente" para poner en común iniciativas y actuaciones, tanto en el ámbito local como provincial, de los municipios afectados y de las estructuras administrativas que existen sobre ellos, de tal manera que esas acciones "puedan hacerse extensivos y se puedan replicar por todos aquellos interesados en ver qué soluciones que han sido efectivas y están demostradas pueden ponerse en marcha en otras instancias".

Dicho esto, ha argumentado que, como los recursos "son escasos y las necesidades son casi infinitas, nuestra obligación es maximizar todos los recursos disponibles evitando duplicidades y vacíos". Para ello, ha apostado por "acotar las acciones que se acometan, por tipo y zona, por el aspecto técnico y por el aspecto geográfico", de la forma "más idónea y ajustada a la finalidad que perseguimos y a las posibilidades reales de intervenir que tenemos".

También proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario, en la medida de sus disponibilidades, a todas las entidades locales y provinciales afectadas "en aquellos aspectos administrativos y técnicos en los que sean deficitarios". Por último, facilitará la adopción de acuerdos entre municipios afectados para que las actuaciones sean analizadas en el entorno "más favorable" y obtengan una solución "de consenso que favorezca a todos".

En este contexto, Pampols ha reconocido que el "principal problema" que tienen las entidades locales en este momento, cuando se han cumplido seis meses de la dana, es cómo gestionar las "enormes" cantidades de dinero asignadas para recuperar plenamente las infraestructuras dañadas.

"UTILIDAD" DE LA COMISIÓN

Por su parte, la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Paqui Bartual, ha resaltado el papel "muy importante" de esta comisión, que ha confiado en que sea "útil" y dé "un poco más de valor a la coordinación tan necesaria entre todos los municipios" para que "ningún municipio se quede atrás" y la reconstrucción llegue "lo antes posible a todos los ciudadanos".

Finalmente, la vicepresidenta segunda de la Diputació, Reme Mazzolari, ha subrayado que este foro es "más que necesario" en el que "no sobra nadie", pese a que, "de momento, falta el Gobierno de España". "Esto es cosa de todos, no de algunos", ha remarcado. También ha coincidido en hacer hincapié en la necesidad de "reducir los tiempos" de la reconstrucción para que la gestión sea "efectiva".