La Junta de Extremadura insiste en que el Gobierno pretende un "reparto arbitrario y forzoso" de menores migrantes

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha explicado que la Junta de Extremadura ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto de reparto de menores migrantes, porque "pretende un reparto arbitrario y forzoso de menores no acompañados", y que el Gobierno realiza "sin escrúpulos", con el que "lejos de resolver la crisis migratoria, el presidente Sánchez usa a los menores como moneda de cambio para mantenerse en Moncloa",

Se trata de "un real decreto que vulnera la autonomía de nuestra comunidad autónoma", ha añadido la consejera de Servicios Sociales, quien ha resaltado que este decreto que "afecta a los derechos fundamentales como la libertad o la educación, atropellando el interés superior del menor", y que según ha insistido, está "hecho a medida del presidente de España que no reside en España.

De esta forma se ha pronunciado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura ante una pregunta del Grupo Socialista sobre el motivo del recurso de la Junta de Extremadura a la atención a menores migrantes.

En la formulación de su pregunta, la diputada socialista Teresa Nuria García Ramos, ha tachado de "premeditado" este recurso ante el TC, que está "organizado por comunidades autónomas del PP, intentando bloquear el acuerdo para una acogida vinculante y solidaria entre territorios".

La diputada socialista ha lamentado que el Ejecutivo extremeño "intentan con este recurso, bloquear al Gobierno de España", pero ha recordado que "a quienes realmente perjudican son a 4.500 niños y niñas", tras lo que ha planteado "¿cuántas vidas inocentes de niños y niñas son necesarias con tal de bloquear al Gobierno de España?".

García Ramos ha señalado que estos niños "llegan solos ante la desesperación de sus padres", y llegan huyendo "de la guerra y del hambre", ante lo que ha considerado que el Ejecutivo regional "deben hacer más", pero "ya no sienten dolor más allá de sus sillones".

"Con María Guardiola, Extremadura ya no es solidaria", ha considerado la diputada socialista, quien ha destacado la necesidad de "ser responsables" ante una situación de "emergencia humanitaria" como la actual.

Ante esta situación, Teresa Nuria García ha señalado que el Gobierno regional son "inútiles para gestionar una emergencia eléctrica, inútiles para gestionar una emergencia humanitaria", tras lo que ha considerado que "lo que deberían haber hecho hace tiempo es ponerse a disposición del Gobierno para acoger a cuantos niños y niñas sea necesario", así como ampliar las plazas de acogida "porque esto es una cuestión de humanidad".

RESPUESTA DE LA CONSEJERA

En su respuesta, la consejera de Salud y Servicios Sociales ha lamentado el "desconocimiento total y absoluto" de la diputada socialista, a la que ha recordado que el 26 de marzo el Tribunal Supremo dio diez días como plazo improrrogable al Gobierno de España para hacerse cargo de mil menores pendientes de asilo, que a día de hoy no ha sido capaz de responder.

Así, y "ante la incapacidad del presidente Sánchez para resolver su única salida es disolver", ha considerado García Espada, quien ha lamentado que "ante la previsión de una votación fallida, su imposición de negar la propia votación", ha dicho.

Según ha relatado, en la reunión celebrada el pasado lunes con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "tras el turno de palabra de las comunidades autónomas se nos impide proceder a la votación" sobre el real decreto, y realiza "un primer receso de cinco minutos, una llamada a Gabinete de Moncloa", tras el que no se vota.

"Volvemos a conferencia y vuelve a haber un receso", tras el que "la indignación va en aumento", ya que "nos ponen una mordaza, nos impiden manifestar el derecho al voto", ha relatado la consejera extremeña de Servicios Sociales, quien ha asegurado que les "impiden" votar "porque prevén una falta de unanimidad favorable", algo que ha tachado de "inaudito, bochornoso, lamentable y sucio".

En ese sentido, ha criticado que en el Gobierno socialista "no tienen límite" y "no respetan a los ciudadanos", ya que "se creen en posesión de las instituciones porque lideran sin rigor, lideran sin ningún tipo de nivel técnico y lideran sin pensar en el bien común", tras lo que ha advertido que no van "a permitir que usen a los derechos de los más vulnerables para hacer su política sucia y cacique", ha concluido.