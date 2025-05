Señor: "José Ángel de la Casa ha sido un hombre muy importante en mi vida"

Madrid, 5 may (EFE).- El exfutbolista Juan Señor aseguró este lunes a EFE que el periodista José Ángel de la Casa, fallecido a los 74 años de edad, "ha sido un hombre muy importante" en su vida, con el que pasó de tener un gran respeto profesional a compartir una gran amistad.

"Ha sido un hombre muy importante en mi vida y ha pasado de ser del respeto profesional, que anteriormente no nos conocíamos, a una amistad enorme", afirmó Señor, autor del último gol en el 12-1 de España a Malta que narró José Ángel de la Casa con su recordado 'gallo' de emoción.

"Es una bendición el que hayamos sacado entre su grito de celebración, su conocido gallo, entre la gesta que nadie pensaba que podía darse y entre que marqué el gol yo, de ese respeto profesional que siempre ha existido que se haya convertido en una amistad enorme, compartiendo con él y con sus hijos muchos momentos", dijo.

"Es un día triste", añadió Señor a EFE, "pero me coy a quedar con la parte que he conocido a José Ángel de la Casa persona y no profesional. Eso ha sido un honor compartir tantos y tantos momentos con él de un hecho histórico en el que fuimos partícipes ambos y todos los demás compañeros de mi equipo que sacaron la sonrisa a muchos millones de españoles". EFE