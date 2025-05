Hernangómez: "Son momentos importantes y para eso estoy aquí"

Barcelona, 5 may (EFE).- El pívot del Barça Willy Hernangómez ha asegurado, en la previa del quinto partido de los cuartos de final de la Euroliga, este martes en la pista del Mónaco, que se siente en un "buen momento" y hará "lo que el equipo necesite para ganar".

"He trabajado muy duro durante toda la temporada para estar listo para ayudar al equipo, seguir confiando en mí mismo y hacer lo que el equipo necesite. Es cierto que en esta eliminatoria he tenido la oportunidad de jugar. Me siento con confianza y solo quiero ayudar al equipo de la manera que sea. Son momentos importantes y para eso estoy aquí", ha explicado el internacional español.

En rueda de prensa desde el Palau Blaugrana, Hernangómez, que tras un curso con escaso protagonismo ha desempeñado un papel importante en las dos últimas victorias que han permitido al Barça igualar una serie que perdía por 2-0, ha dicho que el de este martes será "el partido más importante del año".

"Queda un partido y jugamos fuera, pero el equipo está centrado en hacer las cosas bien. Los dos últimos partidos hemos demostrado el nivel que tenemos y creo que aún podemos dar pasos adelante. Somos conscientes de la importancia del partido de mañana", ha analizado.

Hernangómez ha augurado "un partido durísimo" y "muy físico", pero ha señalado que el Barça tendrá "muchas opciones" de clasificarse para la Final a Cuatro si logra imponerse en los dos extremos de la pista.

"Siempre anotamos muchos puntos. Creo que el partido se va a definir en la defensa colectiva y en el control de las pérdidas y los rebotes, que nos costaron los primeros dos partidos", ha agregado.

El jugador madrileño ha declarado que es "importante" saber que el cuadro azulgrana viene de "una semana buena", pero ha matizado que eso "no es un motivo de relajación".

Además, ha explicado que, tras perder los dos primeros duelos de la serie en Mónaco, el vestuario se dio cuenta durante una sesión de vídeo de "los errores" cometidos y también de su "potencial". "Si jugamos en equipo, dominamos el rebote y corremos al contraataque, somos peligrosos", ha apostillado.

Hernangómez ha valorado que el Barça lleva "todo el año trabajando para momentos como este" en el que "se necesita la mejor versión de cada uno" y "hacer lo que haga falta".

En el plano personal, ha comentado que le "motiva muchísimo" la idea de disputar su primera Final a Cuatro de la Euroliga, y también ha reivindicado la fortaleza mental del equipo en una temporada marcada por las bajas.

"Ha sido un año duro, no recuerdo uno igual en toda mi carrera, con tantas lesiones, pero hemos sido resilientes. Nos hemos ayudado y el grupo ha seguido unido. El equipo está contento por haber forzado el quinto partido, pero nos dejaremos la piel para llegar a la Final a Cuatro", ha reflexionado. EFE