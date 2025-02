La defensa dice que el narco Sito Miñanco sufrió una "operación de propaganda política"

Madrid, 20 feb (EFE).- Jacobo Teijelo, abogado del histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, ha dicho en el juicio que su defendido sufrió "una pura operación de propaganda en un momento político en el que el Ministerio del Interior -del Gobierno del PP- necesitaba éxitos para blanquear su imagen".

Durante su informe final, Teijelo ha expuesto que, tras treinta años en prisión, Sito Miñanco salió "solo y sin dinero", pero en ese momento Interior "necesitaba obtener un éxito" de forma "ejemplarizante" y actuó contra "la leyenda", "el de la serie de televisión", "el mito", que dio nombre a la operación, para atribuirle alguna actividad delictiva fuera como fuera.

La Audiencia Nacional ha celebrado este jueves la jornada 25 de la vista a 43 acusados en la operación Mito, entre ellos Sito Miñanco, para quien la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión por intentar introducir en España en 2017 casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, ocultar más de 11 millones de euros y dirigir la estructura para blanquear el dinero.

También está siendo juzgado Gonzalo Boye, el conocido letrado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial, por los que se enfrenta a una petición de los fiscales de nueve años y nueve meses de cárcel.

La investigación fue llevada a cabo entre 2016 y 2018 cuando Sito Miñanco residía en Algeciras (Cádiz), donde terminaba de cumplir en régimen abierto una condena por otra causa de narcotráfico.

En el transcurso de las pesquisas, las fuerzas de seguridad abordaron el 2 de octubre de 2017 en alta mar, a la altura de las Azores, el buque Thoran, en el que iban ocultos 3.305 kilos de cocaína que la organización de Sito Miñanco había comprado supuestamente a redes colombianas, según mantiene la Fiscalía, y el 9 de noviembre siguiente fueron intervenidos otros 615 kilos en una nave en Países Bajos.

Jacobo Teijelo ha pedido la absolución de Sito Miñanco y de su pareja Leonor I.P.A., para quien la Fiscalía pide 17 años de prisión, y ha estimado que no se ha probado que tuvieran nada que ver con la droga incautada ni con el blanqueo del dinero obtenido del narcotráfico.

El letrado ha mantenido que la acusación se basa en escuchas policiales de intervenciones de conversaciones telefónicas de investigados y de grabaciones con micrófonos instalados en varios vehículos y en un chalet de Villagarcía de Arosa (Pontevedra) que fueron captadas con un sistema que permitía su "alteración y manipulación" como, a su juicio, ocurrió.

"No digo que los policías hayan cometido ningún delito, pero sí que la cúpula del Ministerio del Interior que en aquel momento contrató estos dispositivos está acusada por terribles delitos", ha comentado Teijelo.

Ha hecho referencia al caso Kitchen, por el que serán juzgados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la cúpula de su departamento en la época del Gobierno del PP, por el presunto espionaje al extesorero de ese partido Luis Bárcenas en 2013 para conseguir documentos del caso de corrupción política Gürtel.

Jacobo Teijelo ha abundado en que los dispositivos usados en esta causa fueron contratados en 2015, "los tiempos de la operación Kitchen, en los que el Ministerio del Interior estaba cometiendo toda clase de ilegalidades".

En este momento el presidente del tribunal, Félix Alfonso Guevara, ha interrumpido al letrado.

"Vamos a centrarnos, me da lo mismo que haya otra comisión como la de Cataluña, pero no vamos ahora a decir que el juicio lo ha montado el Ministerio del Interior, eso es ya salirse del tiesto y es mejor reconducirlo. No vamos a sentar en el banquillo al señor Rajoy porque como siga así llega a su majestad el rey emérito o al CNI", ha dicho el magistrado.

Teijelo ha continuado su informe manifestando que en esta causa se utilizó un mecanismo diferente al sistema SITEL de escuchas telefónicas utilizado por la Policía Nacional y la Guardia Civil para poder manipular las grabaciones y evitar controles como saber qué agentes están autorizados para captarlas.

En este sentido, ha señalado que la acusación para relacionar a Sito Miñanco con la droga del buque Thoran se basa en una supuesta conversación telefónica en la que Leonor I.P.A. le habría dado las coordenadas a otro de los acusados en las que se iba a producir la entrega de la droga.

"Es evidente que se ha cortado esta grabación para cambiar el sentido de la misma y hacer creer al tribunal que estos señores estaban traficando y que iban a recoger la droga en el estrecho de Gibraltar, lo que es absolutamente falso", ha insistido el abogado defensor. EFE