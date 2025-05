Mazón censura la campaña "atroz y furibunda" de PSPV contra él y agradece que le comparen con Ayuso: "Es una referencia"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha censurado la campaña "atroz y furibunda" que, a su juicio, desde el PSPV-PSOE dirigen contra él y su Consell y ha replicado que los valencianos "dijeron no al Partido Socialista" en las últimas elecciones, al tiempo que ha reiterado su "agradecimiento" por el hecho de que le comparen con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Para mí es una referencia" por estar "resistiendo todos los días, cosa que a mí también me ocurre".

De este modo ha valorado, en una comparecencia este lunes tras reunirse con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, el 15º Congreso del PSPV celebrado este pasado fin de semana en València, en el que Diana Morant ha sido reelegida como secretaria general.

"El Congreso del Partido Socialista empezó con acusaciones sobre mi persona, acusándome de ser el Ayuso de la Comunitat Valenciana", ha apuntado el jefe del Consell, que ha reiterado su "agradecimiento" a los representantes de este partido de que le comparen "con una presidenta que para mí es una referencia, que está resistiendo todos los días ataques furibundos del sanchismo y que eso la convierte en mayor referencia".

Por ello, ha querido "agradecer" que le comparen con Isabel la presidenta de la Comunidad de Madrid: "La tengo en gran estima y creo que está haciendo una labor extraordinaria, especialmente resistiendo los ataques del sanchismo todos los días, cosa que a mí también me ocurre".

Mazón ha censurado que el Congreso del PSPV haya finalizado como empezó, con una campaña "atroz y furibunda" que "desde el primer día, día cero", según él, el PSOE ha querido emprender contra él, la Generalitat y contra "el hecho de que esta comunidad esté gobernada por el PP".

Para el 'president' de la Generalitat, esto último es algo que los socialistas "no entienden": "No nos perdonan que los ciudadanos les hayan dicho que no quieren ser gobernados por gente que le ha dado cantidades indecentes de dinero al hermano del 'president' de la Generalitat, motivo uno de los cuales por los que los valencianos dijeron no al Partido Socialista" en las últimas elecciones.