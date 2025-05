Inversis estima caída del 0,5 % del PIB europeo por la política arancelaria de EE.UU.

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El estratega jefe macroeconómico de Inversis, Ignacio Muñoz-Alonso, ha estimado este lunes una caída del 0,5 % del PIB europeo si EE.UU. aplica finalmente el incremento aprobado de los aranceles del 25 % para México y Canadá, y del 10 % para China.

En la presentación de la estrategia de inversión para el primer trimestre de 2025, Muñoz-Alonso, también ha avanzado que el Banco Central Europeo (BCE) aprobará este año 4 ó 5 bajadas de los tipos de interés, dependiendo de si todos los recortes son del 0,25 % o si hay alguno del 0,50 %.

Muñoz-Alonso ha destacado que este año será de "resiliencia económica" a pesar de las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, de las que ha dicho que van a provocar una "elevación de la incertidumbre comercial".

Respecto a los mercados, Muñoz-Alonso ha subrayado que este 2025 estará marcado por la volatilidad de las curvas, los múltiplos de acciones y el futuro del sector tecnológico tras la reciente irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) china.

En referencia a la inflación en la eurozona, del 2,4 %, se ha detenido en el sector servicios, del que ha resaltado que es lo que está "empujando" al IPC, debido a la dificultad para encontrar mano de obra en sectores como la hostelería o restaurantes, lo que se refleja en un incremento salarial que lleva a situar al índice por encima del nivel deseado.

Según ha detallado, el año 2025 estará marcado por las posibles guerras comerciales, la evolución de la inflación, que aún no se ha situado en el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2 %; y la duda sobre si finalmente Europa consigue despegar económicamente, haciendo alusión especialmente a la situación económica de Alemania y Francia.

En este sentido, ha dicho que Europa va a tener un desempeño complicado hasta que Alemania no sea capaz de "ajustarse" por el incremento del coste energético que sufre desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania.

También se ha referido al factor detonante que para Alemania supone China, que le "come" cuota de mercado, y, mientras eso sucede, no encuentra mercados alternativos para colocar su producción. En opinión de Muñoz-Alonso, mientras ello no cambie va a ser "difícil que Alemania levante cabeza".

De China ha apuntado que "parece que el crecimiento empieza repuntar", a pesar del alza de los precios en la última parte del año, por unas políticas fiscales que tienen "mucho potencial de estimular" la economía, según ha dicho.

En cuanto a la estrategia de inversión, en lo que respecta a la renta variable, Inversis considera que, tras dos años muy positivos para los mercados y siendo realistas ante "la situación de agotamiento", estiman "recorrido de retornos positivos", ya que las bolsas se verán favorecidas por los recortes fiscales avanzados por Trump.

Muñoz-Alonso sobrepondera la renta variable americana sobre la europea y apuesta por los sectores tecnológico, relativizando por tanto la irrupción de las IA chinas; así como por energía, salud y defensa, tras el aumento de inversión militar con la llegada de Trump.

También ha señalado que les gustan los sectores que se puedan beneficiar de las bajadas de tipos, como son el inmobiliario y la banca.

Inversis se muestra "muy positivo" en todos los segmentos de renta fija y ha afirmado que, en bonos soberanos, aprecian que las curvas empiezan a recuperar la pendiente positiva, con las primas a corto plazo sosteniéndose por debajo de las rentabilidades a 10 años. EFECOM

