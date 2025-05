Joan Plaza: "Nosotros, a estas alturas, no nos podemos permitir tener miedo de nadie"

Andorra La Vella, 31 ene (EFE).- Joan Plaza, entrenador del MoraBanc Andorra, debutará en el banquillo del Pabellón Toni Martí recibiendo el sábado, a las 20.45 horas, al Valencia Basket, uno de los líderes de la Liga ACB, y, un día antes del encuentro, ha puesto de relieve que su equipo, "a estas alturas", no se puede "permitir tener miedo de nadie".

El club del Principado, con la baja del ala pívot Nikos Chougkaz y con las dudas del pívot Ben Lammers y del base Rafa Luz, llega al partido después de sufrir siete derrotas consecutivas y de conseguir dos victorias en los últimos 13 partidos.

El equipo, que no está en puestos de descenso ya que tiene mejor 'average' que el Coviran Granada, recibe al Valencia Basket, uno de los líderes de la Liga ACB con el Real Madrid y el Unicaja Málaga.

"Está semana hemos entrenado muy bien y los jugadores están ya cogiendo los mensajes que les enviamos. Eso sí, sólo hemos tenido nueve jugadores disponibles, más Aaron Ganal. Aún así, eso no nos frenará y no tengo ninguna queja", ha explicado el técnico.

El experimentado entrenadro catalán ya debutó el domingo pasado en la pista del Casademont Zaragoza con derrota. El sábado recibe a uno de los mejores ataques de la ACB, que lidera un viejo conocido del MoraBanc, el base Jean Montero.

Aunque el dominicano es duda, ya que no jugó el martes el partido de la Eurocopa contra el Cedevita. "Yo tenía un jugador que decía que sólo lo podían defender rezando. Decía 'a mi no me paran sino es rezando'. Por tanto, para los que no van a misa ni tampoco rezan tocará hacer las cosas bien hechas. Queremos ser proactivos y conscientes de las fortalezas que ellos tienen", indicó.

Asimismo, Joan Plaza elogió a los de Pedro Martínez: "Ellos corren mucho, lanzan mucho de tres puntos y tienen mucha efectividad. Cargan el rebote como auténticos animales y tienen mucho talento. Tendremos que estar intensos, serios y bien colocados siendo sólidos. No podemos ir de blandos y tenemos que estar preparados para los altos y bajos que habrá".

Pero también avisó al Valencia Basket: "El rival tendrá que trabajar como cabrones para ganarnos".

Tiene claro que las derrotas afectan a la plantilla, pero desde que Joan Plaza llegó sólo envía mensajes optimistas: "Si fuésemos surfistas nos tenemos que preparar para la ola buena y, si llega el sábado, será espectacular. El equipo, pese a las derrotas, entrena a un alto nivel y superior a lo que dice la clasificación. Si dos y dos son cuatro todo esto nos llevará a hacer bien las cosas. Por tanto, primero de todo capacidad de sacrificio y deseo".

También indicó que no ha pedido refuerzos: "No he pedido nada. No estoy en estos parámetros". EFE

vds/and/jpd