El Gobierno invertirá 1.608 millones en conectar Sevilla y Huelva por tren en 25 minutos

Huelva, 31 ene (EFECOM).- El proyecto de la alta velocidad ferroviaria entre Huelva y Sevilla, que conectará ambas ciudades en 25 minutos, arrancará en aproximadamente en mes y medio tras la licitación de la redacción de los cinco tramos en los que se divide su trazado, para cuya ejecución el Gobierno central prevé una inversión de 1.608 millones de euros.

Así lo ha destacado este viernes en Huelva el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su participación en un Encuentro SER Huelva.

Ha destacado que el estudio informativo de esta línea Sevilla-Huelva es el primero de esta envergadura que sacó a tramitación el Gobierno de Pedro Sánchez, el 10 julio de 2018, siendo aprobado definitivamente en diciembre de 2024.

Esta última fecha, supuso, ha dicho, estar "mucho más cerca de materializar la alta velocidad", anunciando que el Ministerio prevé "licitar la redacción de todos los proyectos de plataforma antes de que finalice marzo, los cinco tramos en los que está dividido el estudio informativo de la traza ferroviaria de la alta velocidad Sevilla-Huelva".

Ha precisado que serán 1.608 millones de euros para la construcción de 95 kilómetros de nueva plataforma, en doble vía y en ancho internacional, listos para recorrerse a 350 kilómetros de velocidad máxima; más de 30 viaductos y un túnel de dos kilómetros para conectar Huelva y Sevilla en 25 minutos, 30 en el caso de servicios con parada de La Palma del Condado.

"Me gusta poco generar expectativas y fijar plazos, lo que puedo decir es que, antes de que finalice marzo, estarán licitados los cinco tramos con una inversión inicial entre los cinco proyectos de 20 millones de euros".

Ha asegurado que se van a ejecutar los cinco tramos, "es difícil que lo hagamos todos a la vez, pero la voluntad de este Gobierno es hacer la línea completa, porque somos conscientes de lo que va a suponer para Huelva desde el punto de vista de desarrollo esa conexión a 25 minutos de Sevilla".

El ministro ha explicado su cambio de actitud con respecto a esta infraestructura, pasando de generar dudas sobre la misma a mostrarse categórico sobre su ejecución.

"Cuando un técnico te advierte de que una infraestructura puede tener dificultades, no puedes generar expectativas y, en este caso, me decían que estaba difícil, la onda que llegaba sobre la DIA no era buena, y ante esa situación un político ha de optar por la prudencia y no generar expectativas", ha precisado.

"La llegada de la DIA en octubre de 2024 fue una sorpresa y supone que ya no hay obstáculos ni técnicos ni económicos para que esta línea se desarrolle, a partir de ahora hay que trabajar para que esto que es posible se materialice", ha manifestado.

Puente ha reconocido que esta provincia está "entre las peores tratadas en España en materia de infraestructuras", si bien están "trabajando para revertir esa situación y lo estamos consiguiendo".

A las cifras se ha remitido, destacando que en 2024 se ha batido récord de inversiones en la provincia, con 108 millones ejecutados, de los que 70 millones se han destinado al ferrocarril: "Solucionar años de tanta desinversión no es fácil, se necesita sobreinvertir durante mucho tiempo para corregirlo, y eso estamos haciendo". EFECOM

lra/vg/jmj

(foto)