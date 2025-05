Tomás Bellas anuncia su retirada, con 37 años, tras superar un linfoma de Hodgkin

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El base Tomás Bellas ha anunciado su retirada del baloncesto a los 37 años, a través de un vídeo publicado por la ACB

Después de más de 15 años de trayectoria, el base, ex de Cáceres, Gran Canaria, Zaragoza, Fuenlabrada -en dos etapas-, y UCAM Murcia, se retira tras haber superado un linfoma de Hodgkin que le ha llevado a interesarse más "en la otra parte" de su vida.

"El verano pasado, en 2024, me comunican que tengo un linfoma de Hodgkin. He estado cinco meses con tratamientos muy agresivos. Gracias a dios ya estoy recuperado, con las pertinentes revisiones. Ahora he decidido fijarme nuevos retos, hace que haya tomado la decisión de acabar con esa etapa preciosa de mi vida" expresó Bellas en el vídeo. EFE