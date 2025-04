La parte de la grada en huelga de animación apoyará esta noche al Athletic

Bilbao, 30 ene (EFE).- La parte de la grada de animación del Athletic Club que estaba en huelga, la denominada Iñigo Cabacas Herri Harmaila (ICHH/Grada Popular Iñigo Cabacas), ha anunciado que esta noche sí alentará al equipo bilbaíno en el partido de Liga Europa ante el Viktoria Pilsen, en San Mamés (21.00 horas).

"Por responsabilidad con ese escudo y colores, este jueves nos volveremos a dejar la voz", avanza la ICHH en un comunicado en el también anima "a todo el mundo a participar en la kalejira (marcha) en defensa de un Athletic popular" que se llevará a cabo antes del partido, a las 19.30 horas.

La ICHH, no obstante, apunta también que "se animará sin elementos de animación, a pulmón, juntas y juntos", y no avanza si seguirá o no con la huelga a partir de hoy y tampoco si da por finalizado el desencuentro que tiene con el club.

Esta última semana la plantilla rojiblanca ha sido crítica con la actitud de la ICHH por voz de tres pesos pesados del vestuario, los internacionales Unai Simón e Iñaki Williams y el capitán Oscar de Marcos.

Concretamente, los jugadores, a los que tampoco les gusta que se decida no animar desde la grada, se mostraron hasta enfadados porque el domingo hubiese en la grada de animación quien intentase impedir que animasen quienes sí querían hacerlo, algo que también afeó el técnico y denunció el club.

Ya en su día, el presidente, Jon Uriarte, denunció ante la Ertzaintza haber recibido "amenazas y coacciones" por "meterse" con la grada de animación.

En su comunicado, la ICHH denuncia "el hostigamientos y la represión" que ha sufrido en sus "once años" de existencia, un tiempo en el que reivindica que se han "dejado la voz y el alma por el equipo" y su "trabajo por el escudo, los colores y la camiseta ha sido ingente".

Además, ha querido "dejar claro que, si la Junta Directiva no da pasos para desbloquear la situación y no muestra voluntad real de que esta se arregle, el conflicto corre el peligro de enconarse y enquistarse".

"Esperamos que no tengamos que vivir de nuevo esa situación", ha añadido, crítica con la información sobre la posible existencia de "una oferta de contratación para ser 'speaker'" en la grada de San Mamés.

"Se trata de que San Mamés sea de los y las aficionadas del Athletic. Ni más, ni menos. No queremos un estadio artificial ni de plastilina", apuntan al respecto. EFE