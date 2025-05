El Ayuntamiento de Palma da el primer paso para prohibir residir en caravanas

Palma, 30 ene (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves de forma inicial, con los votos a favor del PP y Vox y en contra de la oposición, una nueva ordenanza municipal que incluye medidas como prohibir vivir en autocaravanas.

En un pleno bronco, los portavoces municipales socialista, de Més per Palma y Podemos han tildado la nueva norma de represiva, aporofóbica y antidemocrática por medidas como prohibir vivir en caravanas y fijar multas para artistas callejeros y personas sin hogar.

La nueva ordenanza, que estará un mes a exposición pública para que puedan plantearse alegaciones, prohíbe pernoctar en autocaravanas en Palma salvo en áreas habilitadas, con sanciones que oscilarán entre 750 y 1.500 euros; obliga a quienes circulan en patinete a contratar seguro de responsabilidad civil (con multas de 600 €), usar casco y chaleco reflectante; y eleva las pintadas a infracción muy grave (con multas de hasta 3.000 €).

El regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miguel Busquets, ha presentado la ordenanza sin mencionar uno de sus puntos más polémicos, la prohibición de habitar caravanas, y ha defendido la necesidad de erradicar las conductas que atenten contra la convivencia.

Cuando ya se había aprobado la norma, ha intervenido en el pleno el presidente de la Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónomas de España, Jesús Gallardo, a quien una entidad vecinal ha cedido su uso de la palabra, y ha asegurado que la nueva ordenanza cívica es anticonstitucional y contraria a la normativa estatal de Tráfico.

"No son terroristas, son simplemente autocaravanistas, seres humanos y familias que lamentablemente se han visto abocados por el propio sistema" a residir en vehículos por no poder permitirse una vivienda, y a quienes con la nueva ordenanza "se les quiere dejar más desamparados aún", ha denunciado.

Ha precisado que la norma municipal vulnera la Constitución que recoge el derecho a una vivienda digna, al no permitir la pernocta en las autocaravanas cuando se trata de vehículos homologados.

Y ha añadido que la Dirección General de Tráfico es contraria a la ordenanza porque "no se puede discriminar" y sancionar a quien use la autocaravana como vivienda, siempre que esté estacionada debidamente y no ejerza actividad fuera de ella.

"Lo normal es que una autocaravana se compre para disfrutar. Lo triste es que, en Mallorca, haya personas que tengan que comprar una autocaravana para poder habitarla porque no tienen donde dormir", ha asegurado.

"¿Qué hacemos con estas familias? ¿Las tiramos al mar? ¿Las echamos a otras poblaciones cercanas como está ocurriendo y le endosamos al alcalde de al lado el problema?", ha cuestionado Gallardo, que ha denunciado que "lo que se pretende con esta ordenanza es tapar a la vista de todos los turistas que vienen a Mallorca que no existe pobreza y no es verdad, más de 500 personas duermen en soportales". EFE