Castilla-La Mancha urge al Gobierno a aprobar las entregas a cuenta

Toledo, 29 ene (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado al central que "de la forma más urgente posible" apruebe las entregas a cuenta para las comunidades autónomas, que se han quedado fuera del decreto ley pactado con Junts, pues ha defendido que también son "escudo social".

En la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, la consejera portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, ha sido preguntada por su opinión sobre el decreto ley pactado entre el Gobierno central y Junts, que recoge la subida de las pensiones, las ayudas a los afectados de la dana y las ayudas al transporte, pero ha dejado fuera la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas.

Padilla ha indicado que, en total, son 10.000 millones de entregas a cuenta para todas las comunidades autónomas, de los que 571 millones están destinados a Castilla-La Mancha, por lo que ha reconocido que en el Ejecutivo regional hay "malestar interno" con el nuevo decreto.

Así, aunque ha afirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se alegra de que se vaya a dar una solución para poner en marcha "las medidas de PP y Junts tumbaron la semana pasada, con el apoyo de Vox", como la revalorización de las pensiones, ha reclamado que se aprueben también las entregas a cuenta para las comunidades autónomas, ya que es financiación para sufragar servicios públicos de su competencia, como sanidad, educación o servicios sociales.

"Esto también es escudo social. No entendemos por qué se quedan fuera del decreto", ha lamentado Padilla, que ha considerado que "probablemente en Waterloo deberán estar muy contentos, porque no gestionan nada", pero ha incidido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha no puede estar de acuerdo con que se haya dejado fuera del decreto las actuaciones de las entregas a cuenta.

A su entender, tampoco estará contento el president de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, ni las otras comunidades autónomas, pues ha señalado que, por ejemplo, Andalucía dejará de recibir 1.800 millones y Cataluña, unos mil.

De este modo, ha reiterado que "cuanto antes" se incluyan las actualizaciones de las entregas a cuenta, y ha emplazado al PP "que tantas firma recoge", que aproveche esta "nueva oportunidad para apoyar a las comunidades autónomas".

"Lo queremos, porque es de justicia", ha defendido Padilla, que ha afirmado que al Gobierno regional le da "igual cuál sea la fórmula", pero ha incidido en la importancia de que se haga "de la forma más urgente posible".

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno regional es partidario de "separar las cosas urgentes de lo importante", de forma que ha defendido la idea de que el denominado 'decreto ómnibus' se pueda tramitar en varios decretos separados para "no perjudicar" los asuntos más importantes, como a su entender son las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. EFE

(Foto)