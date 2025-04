El Málaga, a por la primera victoria del año ante un Zaragoza en líos

Málaga/Zaragoza, 25 ene (EFE).- El Málaga, que todavía no conoce la victoria en este nuevo 2025, con un empate como local frente al Deportivo (1-1) y una derrota ante el Mirandés (3-2), recibe este domingo al Zaragoza, que cuenta con un punto menos que el conjunto malaguista y llega al estadio de La Rosaleda en crisis.

El equipo malagueño necesita el triunfo para seguir distanciándose de los puestos de descenso, ahora mismo se encuentra a diez del Eldense, y para cerrar la posibilidad de aumentar la racha negativa.

El objetivo marcado en el club no es otro que llegar lo antes posible a los 50 puntos que previsiblemente consolidan la permanencia y, después, si hay jornadas suficientes, optar a disputar la fase de ascenso a la máxima categoría, aunque ahora está lejos, a ocho puntos del sexto clasificado, que es el Oviedo.

Lo más importante para los malaguistas ahora, no obstante, es intentar recuperar el ritmo de juego de hace algunas semanas y volver a disfrutar ante sus aficionados, donde se encuentra mejor, ya que es el lugar en el que prácticamente ha conseguido todas sus victorias, cinco de las seis que suma.

La última vez que el Málaga venció como local fue el pasado 18 de diciembre, cuando goleó al Eldense (3-0) y solamente hasta estos momentos ha perdido un encuentro en La Rosaleda, frente al Elche (0-3) el pasado 28 de septiembre.

El centrocampista Kevin Medina ha superado el problema muscular que le impidió enfrentarse al Mirandés, al igual que el guardameta Alfonso Herrero, con un proceso gripal, pero es duda el delantero Dioni Villalba, también con gripe, mientras que seguirán de baja el delantero Sergio Castel y el centrocampista Dani Lorenzo, ambos lesionados.

El técnico del equipo, Sergio Pellicer, no hará muchos cambios a la espera de conocer el estado de Dioni, que en el caso de que no pueda ser titular su vacante podría ser suplida por el croata Roko Baturina. Además regresará al once el centrocampista David Larrubia, que jugó unos minutos frente al Mirandés.

El Zaragoza visita La Rosaleda en el enésimo intento por enmendar la mala trayectoria que acumula, ya que solo ha ganado un partido de los últimos diez que ha disputado, y posiblemente también ante la última oportunidad de seguir aspirando a los puestos de promoción de ascenso.

El conjunto maño está obligado a la victoria si realmente quiere seguir teniendo opciones de alcanzar esa meta, pero que cada vez se reducen más por su malos resultados que hacen que tenga la promoción a nueve puntos y que, de no ganar, podrían alcanzar una distancia inalcanzable salvo milagro.

El equipo aragonés tampoco ha sido capaz de reaccionar con la llegada al banquillo de Miguel Angel Ramírez en sustitución de Víctor Fernández ya que de los dos partidos que ha disputado el primero se saldó con derrota en la visita a Elche y el segundo con un empate en casa contra el entonces colista, el Tenerife, dando una pobre imagen.

Además, en este último encuentro se produjo un hecho inédito en la historia del club, que una gran parte de la afición coreó "Ramírez vete ya" en el primer partido del técnico en La Romareda. El hecho de que el equipo fuera perdiendo por 0-2 y que el técnico no cambiara la defensa de cinco hombres hasta el minuto 75 provocó el enfado de la afición 'blanquilla' que, en tono de mofa, pidió también que sacase otro defensa.

Por suerte para el preparador canario el encuentro es fuera de casa y le da la oportunidad de que el equipo muestre una imagen mejorada a lo visto hasta ahora que ha sido bastante pobre tanto en Elche como contra el Tenerife.

Además, ha contado con una semana más de trabajo para que sus ideas calen en la plantilla e intentar lograr su primera victoria al frente del equipo pero, sobre todo, acabar con esa sensación de impotencia que está dando en la mayoría de los partidos.

El preparador zaragocista no podrá contar con los lesionados Cristian Alvarez, Sebastian Kosa y Mario Soberón por lesión, con Francho Serrano porque aunque ya ha vuelto al trabajo de grupo tras su lesión está falto de ritmo, ni con Samed Bazdar por sanción. Por contra, recupera a Dani Tasende tras perderse el último encuentro por acumulación de amonestaciones.

- Alineaciones probables:

Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Nelson Monte, Álex Pastor, Víctor García; Larrubia, Manu Molina, Luismi Sánchez, Cordero; Lobete y Dioni o Baturina.

Zaragoza: Poussin; Luna o Calero, Lluís López, Vital, Clemente, Tasende; Aketxe, Keidi Bare, Arriaga o Marc Aguado, Adu Ares; e Iván Azón.

Árbitro: Oliver de la Fuente Ramos (Comité Castellano-Leonés).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 18.30. EFE

