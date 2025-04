El petróleo de Texas sube un 0,05 % pero termina la semana con pérdidas

Nueva York, 24 ene (EFECOM).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 0,05 %, hasta 74,66 dólares el barril, pero terminó la semana con pérdidas después de que el presidente Donald Trump conminara a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bajar los precios del crudo.

Al término de la sesión de hoy en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del crudo estadounidense para entrega en marzo sumaron 4 centavos respecto al cierre de la jornada anterior.

En el cómputo semanal, el precio del "oro negro" ha bajado un 4 %.

Trump pidió ayer a Arabia Saudí y la OPEP reducir el precio del petróleo: "Me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones. No demostraron mucho cariño. Me sorprendió un poco eso", dijo el mandatario durante un discurso en remoto en el Foro de Davos (Suiza).

Arabia Saudí, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ han estado reteniendo 2,2 millones de barriles diarios en el mercado mundial para evitar que los precios caigan en exceso.

El analista Tom Essaye señala hoy en su informe diario Sevens Report que los planes políticos de Trump están teniendo un impacto "desigual en el mercado".

"Las expectativas económicas para 2025 son sólidas gracias a que Trump y la agenda republicana están a favor del crecimiento, y eso es positivo para las expectativas de demanda. Pero el plan de aumentar sustancialmente la producción nacional de petróleo y gas es negativo para los precios desde el punto de vista de la oferta", incide.

Por otro lado, afirma que el enfoque "más agresivo de Trump hacia la diplomacia debería aliviar las tensiones geopolíticas tanto en Oriente Medio como en Europa del Este", pero también "es probable que unas sanciones más estrictas a los principales productores de crudo siembren el temor a un excedente en el mercado de petróleo".

En otros mercados, los contratos de gas natural para entrega en febrero subían a 4,03 dólares por mil pies cúbicos, y los de gasolina para el mismo período bajaban a 2,05 dólares el galón. EFECOM