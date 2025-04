El fiscal que denunció a la pareja de Díaz Ayuso sostuvo ante el Supremo que la conformidad con él era "sui géneris"

El fiscal de delitos económicos que investigó a Alberto González Amador por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, señaló en su declaración ante el magistrado instructor que en realidad lo que existía con el investigado era una "conformidad sui géneris" dado que el asunto no estaba aún judicializado.

"No había declarado todavía el señor González Amador como investigado en esa causa y no estaban pagadas las responsabilidades civiles o consignadas (...) derivadas del presunto delito tributario", señaló en su declaración, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press.

Salto relató a preguntas del juez que en este caso concreto el asunto lo trató con el letrado Carlos Neira, y que era la tercera vez que llevaba asuntos con él de similar naturaleza. Y apostilló que Neira le contacto "en el marco de unas diligencias de investigación preprocesales de Fiscalía pendientes de elevar la denuncia al órgano judicial".

Así, insistió que no existía "una conformidad stricto sensu" dado que se iba a denunciar a otras personas, "lo que en la jerga de delitos económicos llamamos los facturados, personas que supuestamente colaboran con el obligado tributario, para minorar la cuota".

Y añadió que hasta que el investigado "no está delante bien de la Audiencia Provincial bien del Juzgado de lo Penal y ratifica esa conformidad a la que ha podido llegar el letrado con el fiscal y con (...) el Abogado del Estado (...) pues es papel mojado".

En este sentido, hizo referencia a su respuesta de 12 de febrero de 2024 vía 'mail' a la propuesta de conformidad realizada por Neira el 2 de febrero, y resaltó que en esa comunicación no ofrece ninguna conformidad, tal y como entiende que luego se traslado por determinados medios a la opinión pública.

"Yo no le ofrezco ninguna conformidad a este señor no, únicamente le reitero por si sigue --queriendo reconocer delitos--, yo en ese momento pienso que su letrado sigue la ética y la correspondiente deontología profesional y que no va a filtrar un correo a un jefe de gabinete de un Gobierno de una comunidad autónoma --por Miguel Ángel Rodríguez-- entonces, yo en ese momento le reitero que si él quiere, si él quiere, que podemos intentar seguir llegando a conformidad", explicó Salto.

Cabe recordar que el jefe de gabinete de Díaz Ayuso en su declaración ante el instructor del Supremo señaló que el correo de Salto de 12 de febrero le llegó de la defensa de González Amador, mientras que a la salida de esa comparecencia indicó a los medios que quien le transmitió el 'mail' fue el propio González Amador

UNA NOCHE EN EL FÚTBOL

Por otro lado, en su declaración recalcó que en la noche del 13 de marzo, en la que se produjeron los intercambios de mensajes para hacerse con las comunicaciones que Salto mantuvo con Neira para redactar una nota de prensa respondiendo a una noticia publicada por 'EL Mundo', Salto recalcó que él no habló en ningún momento con García Ortiz, y tan solo recibió whatsapp de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Dado que estaba en un estadio disfrutando de un partido de fútbol, intentó postergar cualquier comunicación para después, pero Rodríguez le insistió a las 21.43 horas y le advirtió de que "el fiscal general del Estado no podía esperar" a que finalizara el partido.

"A mí me transmite ella que el fiscal general del Estado no puede esperar y que quiere saber. Bueno, eso me dice que no puede esperar. Y ya me dice que a qué nos hemos comprometido con el señor González Amador. Yo lo primero que le digo es que con el señor González Amador no nos hemos comprometido absolutamente a nada", recordó ante el juez.

Tras esto, Pilar Rodríguez le expuso la noticia publicada y él le respondió que "evidentemente era una mentira". "Le explico cuál ha sido el iter cronológico (...), que es que el 2 de febrero nos emplaza (Neira) a intentar llegar a una conformidad, y lo único que había es, es que no son ni conversaciones, es un intercambio de mail que no tienen ningún tipo de validez o sea eso yo no lo puedo hacer valer como una supuesta conformidad", recordó.

Después de esta aclaración, explicó ante el juez, es cuando Pilar Rodríguez le pide los mails y él se los manda. "Yo se los mando pero porque en ese correo no hay ninguna información privada, no hay ningún secreto, es simplemente una toma de negociaciones", añadió. Más tarde también se los hizo llegar a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

A lo largo de su declaración, y ya a preguntas de las partes, resaltó que él no guarda relación alguna ni con Neira ni con González Amador ni con el jefe de gabinete de Díaz Ayuso. "De hecho, gracias a ese correo --de 12 de marzo-- yo parece que he quedado como mentiroso y cómo que voy ofreciendo conformidades por ahí, y que vamos poniendo denuncias o querellas políticas", lamentó.