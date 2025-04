Ana Rossetti: “A veces, no te inspira a escribir ni la cosa más llamativa del mundo”

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 23 ene (EFE).- La escritora Ana Rosseti, considerada una de las poetisas españolas más destacadas de su generación, ha afirmado a EFE que, “a veces, no te inspira a escribir ni la cosa más llamativa del mundo y, sin embargo, una tontería, de repente, hace que te brote una chispa, pero tú no mandas en eso”.

Rossetti (San Fernando, Cádiz, 1950) participa este jueves como escritora invitada en la primera sesión de 2025 del Poetry Slam de Logroño.

Ha asegurado que "la poesía no es como una novela, es otra cosa”, por lo que no tarda el mismo tiempo en escribir en este género que en la narrativa, como se ejemplifica en el hecho de que el último libro que ha publicado de poesía es de 2016 y "todavía no tengo ningún otro en la cabeza”.

“Hay gente que tiene mucha más facilidad para escribir poesía, me refiero a que le viene todo (el texto a la cabeza) mucho más rápidamente, pero hay otros autores como yo, que soy muy lenta y acostumbro a escribir otros géneros”, ha subrayado.

Además, ha indicado que no tiene demasiado en cuenta la opinión ni la percepción del lector a la hora de escribir sus poemas, ya que, "al final, cuando uno escribe te está mandando y conduciendo el propio texto y llega un momento en el que tú desconectas de cualquier cosa”.

Sobre su papel en el Poetry Slam de Logroño, ha afirmado que leerá un poema al inicio y al final de la actividad, y podrá puntuar a los participantes junto con el resto de miembros del público.

“Me gustan mucho todo este tipo de actividades porque también participa el público y es una manera de que todo el mundo esté implicado”, ha indicado Rossetti, quien ha añadido que, a la hora de puntuar las poesías, tiene muy en cuenta que sus autores las sepan recitar.

Rossetti cree que tiene un gusto “variado” en lo que respecta a la poesía, pero no considera que el tema de estos textos sea lo más relevante, sino la forma de recitarlos, que es la clave para que “te puede conmover más o menos”.

Ha destacado la importancia de recitar de forma correcta los textos, ya que “el poema puede ser estupendo, pero si no lo recitas bien, no le das sentido o lo destrozas, que también puede ser”, a lo que se suma que “no todos los poemas buenos son para ser recitados de esta manera”.

En el Poetry Slam de Logroño, cada poeta tiene solo tres minutos sobre el escenario para recitar su escrito, sin acompañamiento y sin disfraces, tras lo que se reparten cinco pizarras aleatoriamente entre el público para que puntúen.

Respecto a sus proyectos futuros, ha señalado que ha entregado un libro de cuentos a una editorial que le ha confirmado que se lo publicará, pero todavía no puede detallar en qué fechas saldrá a la venta. EFE

