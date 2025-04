Funambulista "rejuvenece" con un "repertorio más cañero" en un nuevo disco triple

Madrid, 21 ene (EFE).- Una serie de circunstancias no deseadas llevaron a Funambulista a darle la vuelta a su proceso de creación en busca de un "repertorio más cañero" que lo llevará a festivales de todo el país y a embarcarse en el reto de publicar con esa energía un disco triple del que ya ha visto la luz el primer volumen.

Cuenta en una entrevista a EFE que, "más que algo meditado, fue fruto de leer las señales". En mitad de la gira del pasado verano dos de los componentes tuvieron que dejarla por cuestiones familiares y eso le llevó a cambiarla toda entera, a empezar a trabajar con otros productores y, por tanto, "a escribir canciones desde otro lugar".

"Te das cuenta de que esos giros que no buscabas y que al principio puedes considerar que son dificultades, al final son oportunidades", resume el artista, llamado realmente Diego Cantero (Molina de Segura, 1982), "sorprendido" también por este cambio después de 25 años en los que se ha labrado una sólida reputación como escritor de canciones para sí mismo y para otras estrellas del pop nacional.

El resultado de todo ese proceso se llama '180º, vol. 1', el primero de lo que han de ser tres volúmenes, cada uno con 7 canciones. En las que acaban de ver la luz, como 'Amor, amor, amor' o 'Una de Dylan', las últimas que escribió en realidad, se aprecia una energía muy vívida.

"Es algo pretendido, he tenido muy en cuenta el buscar las piezas que me hacían falta para tener el directo con el que soñaba, con el que vamos a visitar muchos más festivales y me parecía un buen momento para tener un repertorio mas cañero, aunque más adelante vuelva a hacer teatros más íntimos", reconoce.

En ese tránsito musical le ha tendido puentes una banda procedente del "indie" como es La La Love You, a los que llamó para acompañarle en la canción 'Que nadie me llore'.

"Me lo iba pidiendo el cuerpo y la suerte que he tenido es tener descaro a la hora de invitar a colaborar a bandas que me molan y que me digan que sí. Quiero llegar a tocar en esos festivales y ellos van a a ser de gran ayuda", señala.

El cambio ha querido que se manifieste incluso en su imagen exterior, también renovada, con el cabello ahora de color blanco. "por darle coherencia a todo, porque interiormente creo que hay algo de rejuvenecimiento, con unas ganas adolescentes", apunta Cantero, que no niega que esto pueda tener algo que ver con la crisis de los 40.

Calcula que en el último trimestre del año verá la luz el segundo volumen de canciones, puede que con algunas de las que le siguen saliendo ahora. "Estoy en un momento de dejarme llevar", afirma tras recibir también la oferta "de dos de las voces que son historia de la música española" para componerle temas con esta nueva vibración.

Así de motivado iniciará la gira de presentación el próximo 14 de marzo en Live Las Ventas de Madrid, con las miras puestas en que se alargue y alcance todo su potencial en 2026, aunque este año ya visitará festivales como Gigante en Guadalajara o el Sum Festival de Gran Canaria. EFE