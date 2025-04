Madrid, 21 ene (EFE).- El diseñador Sergio de Lázaro deja la dirección creativa de la firma de moda Berhanyer, "con el objetivo de centrarse en Casa Otrura", según ha informado este martes el propio diseñador en un comunicado.

"Quiero agradecer, en primer término, el apoyo incondicional que he recibido desde la familia Berenguer, por su sensibilidad y conexión para con el legado y el futuro de la casa fundada por el maestro Elio Berhanyer en 1956. Nuestra visión de futuro para crear una Casa de Moda de vanguardia al nivel del resto de las casas históricas era compartida", ha señalado.

El pasado Diciembre de 2024, Sergio de Lázaro dejó sus responsabilidades como director creativo de la firma de moda después de un año de exitoso relanzamiento. Poniendo fin a una relación que se inició en Septiembre de 2023.

"He amado el proyecto intensamente y sentir el privilegio de pilotar una casa de moda histórica es sin lugar a dudas un sueño que he podido vivir y que ojalá, mi vida profesional me vuelva a brindar una oportunidad así", ha añadido. EFE