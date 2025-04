Ayuso critica que se "despoje" a su pareja de su derecho a la defensa y reprocha que sufra un "acoso mediático"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se esté despojando a su pareja, Alberto González Amador, de su derecho a la defensa, y que tenga que sufrir un "acoso mediático" en el que se están dando a conocer "todos sus datos personales, sus negocios y su vida".

"No es un caso Quirón, es una persona que es proveedora de Quirón Prevención con quien no ha contratado nunca a la Comunidad de Madrid. Se está hablando en todo caso de una multa por delito fiscal que en caso de no ser mi pareja a lo mejor no hubiera quedado ni siquiera en multa", ha trasladado la dirigente autonómica en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

La presidenta ha confirmado en esta línea la investigación que está realizando la Guardia Civil sobre la entrada ilegal en las viviendas de dos de los abogados de Alberto González Amador y del arquitecto que reformó el ático donde vive la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con su novio.

"Esto se está investigando por parte de las autoridades pertinentes pero me consta que es así y eso es parte de lo que está sucediendo en mi entorno. Por ahora no puedo dar mucho más información, pero es así, es correcto", ha dado a conocer.

Ayuso ha vuelto a hacer alusión a la "operación de Estado" del presidente, Pedro Sánchez, contra un adversario político aludiendo al caso de un ciudadano particular. "Se le han vulnerado todos estos derechos y pienso que esto es lo que está llevando a poner contra las cuerdas al fiscal general del Estado (Álvaro García Ortiz), a la Presidencia del Gobierno y a muchos ministros", ha apuntado.