Participantes hispanos en el Foro de Davos piden a Trump que invierta en los latinos

Davos (Suiza), 20 ene (EFECOM).- Participantes de la comunidad hispana de EE.UU. pidieron este lunes a la nueva Administración estadounidense, desde el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, que confíe e invierta en los latinos del país, porque representan una "fuente de progreso y crecimiento" y la quinta economía del mundo por su producto interior bruto.

"Desde Davos, el mensaje que yo le daría a la nueva Administración es poner mucha atención y celebrar que esta comunidad latina, hispana, está siendo una parte vital de la economía", dijo a EFE Claudia Romo Edelman, creadora y CEO de la Fundación 'We Are All Human", que promueve el compromiso del mundo empresarial con las aspiraciones y el talento de los hipanoestadounidenses.

"Somos el 20 % de la población y el 14 % del PIB. Crecemos más que la India como economía y tenemos un poder adquisitivo que literalmente hace que Estados Unidos se vuelva competitivo", aseguró.

Pocas horas antes de que Donald Trump fuera investido en Washington como 47 presidente del país, Romo Edelman le reclamó, a él y a su equipo, "celebrar, invertir y educar a esta comunidad latina, que es 100 % americana y 100 % latina".

"Desde 1999 hemos traído una delegación latina y una presencia hispana a Davos, que cada vez es más fuerte, creciente no sólo en el número de participantes, sino en el número de interacciones de unificación que tenemos entre unos y otros", explicó.

Añadió que las sesiones de debates que el Foro Económico Mundial dedica durante la semana de su conferencia anual incorporan cada vez más los temas que preocupan a los hispanos de EE.UU.

"No hay ninguna duda de que el poder latino está presente y todos los empresarios están cada vez más ávidos de información, de saber cómo se pueden enganchar" a las necesidades y preferencias de esta comunidad, dijo Edelman, cuya aspiración es que se vea a los latinos como "fuente de progreso y crecimiento".

Según los datos difundidos en Davos, la comunidad hispana representa una "potencia de consumo" que durante 50 años ha aumentado constantemente su poder de compra -comparado con los 38 años de los estadounidenses de origen no hispano-, lo cual los convierte en "creadores de tendencias en los mercados de tecnología, belleza, gastronomía y lujo". EFECOM