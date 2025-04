Duda, técnico del Jimbee: "Hay que valorar cada título que se consigue"

Cartagena, 19 ene (EFE).- Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", entrenador del Jimbee Cartagena Costa Cálida y uno de los principales artífices de los logros obtenidos por el equipo que este domingo se proclamó campeón de la Supercopa de España de fútbol sala, afirmó se tiene que "valorar cada título que se consigue" y que "no hay ninguno que se pueda ganar sin sufrir".

El técnico hispano-brasileño se manifestó después del triunfo por 3-1 conseguido ante el Real Betis Futsal, un resultado que otorga la segunda Supercopa consecutiva del Jimbee y el tercer entorchado nacional, pues también es el vigente campeón de la Liga de la Primera División.

"Primeramente quiero felicitar al Real Betis por el torneo que hizo y su grandísimo partido. Nos puso muy cara la final y por méritos también pudo haber sido campeón. Es un equipo que compite en Segunda pero tiene jugadores de Primera", dijo nada más llegar a la sala de prensa del Palacio de los Deportes de Cartagena.

"Empezamos regular pues no salíamos desde atrás con fluidez y la expulsión de Ismael y el primer gol que marcamos nos hizo mejorar. Sabíamos que el partido de ayer nos podía pasar factura pero el rival también jugó ese mismo día. Contamos con jugadores con experiencia y calidad y la contundencia en las dos áreas marcó diferencias", apuntó Duda haciendo alusión también al 4-3 logrado en semifinales frente al Barça.

El técnico de Florianópolis no ocultó su satisfacción por la consecución de un título con dedicatoria. "Me quedo con la alegría de mi gente, que me aguanta, y con el hecho de devolver el cariño que recibo en lo personal. Deportivamente somos muy competitivos y eso nos hace muy felices. También quiero darle la enhorabuena al presidente y a su familia, que nos dan estabilidad, a todos los que forman el club y también al Ayuntamiento", declaró.

El cuadro rojiblanco está más que consolidado en la más selecta elite en su deporte y sus resultados lo muestran. "Estamos en un punto bueno pero hay que seguir y lo próximo será ir el sábado a Barcelona en la liga. Hay que celebrar las victorias porque las derrotas vienen solas y hay que valorar cada título que se consigue", subrayó Duda.

"No hay un título que se pueda ganar sin sufrir y si no das todo no eres superior a ningún rival y eso la afición también lo sabe y juzga la actitud", expuso.

"El equipo está muy bien mentalmente y tenemos confianza y, atendiendo a los datos, podemos decir que somos los dominadores del fútbol sala español durante el último año. Estamos compitiendo mejor que antes y eso es muy positivo pero ahora hay que mejorar para tener más consistencia y continuar arriba", apostilló un profesional exigente como pocos.

El mejor jugador del Jimbee campeón de esta Supercopa fue el portero José Miguel Oliver "Chemi", clave con sus intervenciones, incluyendo un penalti cuando el resultado era de 1-0. "Siento mucha alegría y que el trabajo se ve recompensado", resaltó tras la final. "Este proyecto sigue creciendo y nos ganamos el respeto de todos los equipos", agregó.

El guardameta de Puerto de Mazarrón aseguró que el cuadro rojiblanco "ha ido creciendo año tras año y está a la altura de los mejores del fútbol sala español"."

También habló el presidente, Miguel Ángel Jiménez Bosque, al término del partido y dijo que "la ilusión es total y es momento de disfrutar" y añadió que le causó especial satisfacción ver "la cara de la gente".

"Es la recompensa al trabajo realizado y llega después de una final apoteósica. Las finales hay que jugarlas y ganarlas y lo que queríamos es que el título se quedara en Cartagena", comentó también el dirigente melonero. EFE

Ij/sab