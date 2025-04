Dani Miret: "No hemos ejecutado bien nuestro plan en Manresa"

Manresa (Barcelona), 18 ene (EFE).- El técnico del Joventut Badalona, Dani Miret, ha remarcado que el equipo "no ha ejecutado bien el plan en Manresa" tras perder este sábado en el Nou Congost ante el Baxi Manresa en la última jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa (87-72).

El entrenador catalán, sin embargo, no ha querido justificar la derrota por la alta presión ambiental en el pabellón. "Sabíamos que el Nou Congost iba a ser una caldera y no ha sido cuestión de presión, ha sido cuestión de que no hemos sabido ejecutar nuestro plan", ha dicho.

"Michael Ruzic ha hecho un esfuerzo muy grande hoy, después de muchos meses sin jugar, le he visto sin miedo. Siempre tiene buena mentalidad y es de agradecer", ha añadido.

Por último, Miret ha valorado la baja de última hora del pívot Pustovyi. "Ha sido una baja muy dolorosa para nosotros, ya que venía en un muy buen momento. A última hora no ha podido jugar por un proceso vírico y esperamos que pueda jugar el martes en Eurocup", ha finalizado. EFE

