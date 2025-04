Mavra: "La ACB es una liga increíble"

Lugo, 15 ene (EFE).- El base croata Dominik Mavra, que vive su segunda etapa en la liga Endesa con el Río Breogán tras un breve paso por el Joventut en la temporada 2017/18 -jugó solo cinco partidos con la Penya-, calificó como “increíble” el nivel de la Liga Endesa.

“La ACB es una liga increíble, lo era en aquel entonces y lo sigue siendo ahora. La principal diferencia entre ambas etapas soy yo porque en aquel momento era un niño, cometí algunos errores debido a mi juventud e impaciencia porque quería jugar mucho desde el principio”, comentó.

Unos errores, puntualizó el jugador balcánico, de los que "ha aprendido”, además de que le ayudaron a “crecer mucho” para convertirse en un jugador mucho más fiable.

En los siete partidos que ha disputado este curso con el Breogán, al que llegó con la temporada iniciada, Mavra ha promediado 7,1 puntos, 2,3 rebotes y 3 asistencias. Además, solo ha cometido cinco pérdidas de balón.

“Exactamente no conocía ese dato, pero sabía que no había perdido muchos balones. No siempre ha sido así durante mi carrera, pero a medida que he ido ganando experiencia también me he dado cuenta de la importancia que esto tiene en mi juego”, destacó.

El croata recibió este miércoles el trofeo Estrella Galicia que lo acredita como mejor jugador del Breogán en el mes de diciembre, un premio que otorga la afición breoganista.

“Este premio significa mucho para mí porque lo dan los aficionados. Yo me considero un jugador de la vieja escuela, valoro muchísimo el cariño y el apoyo de los aficionados. Jugar en una ciudad como Lugo, que es puramente de baloncesto, hace que esto sea especial”, aseguró.

Mavra ve a su equipo en un buen momento, pero avisó de que para ganar al Baskonia en Vitoria tendrán que dar “el cien por cien”

“Tenemos que aprovechar las posibles oportunidades que tengamos, pero teniendo en cuenta que es imposible jugar contra este tipo de equipos si no estamos al cien por cien o incluso más a nivel físico y de concentración”, concluyó. EFE

dmg/ism