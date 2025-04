El PP reclama al Gobierno que inspeccione todos los edificios afectados por la dana, "sin excluir los asegurados"

El PP pedirá en Les Corts que el Gobierno inspeccione todos los edificios afectados por la dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, "sin excluir los asegurados".

En esta propuesta parlamentaria, los 'populares' piden "revertir de inmediato la decisión de excluir edificios asegurados de las inspecciones, establecer criterios claros y homogéneos para la evaluación de daños y garantizar una coordinación efectiva entre el Gobierno central, la Generalitat y los agentes locales".

El portavoz de Vivienda del PP en Les Corts, Fernando Pastor, critica que "el Gobierno central limite las revisiones solo para edificios sin seguro privado". "Esta decisión, comunicada de manera informal y sin justificación escrita, pone en riesgo la equidad y eficacia en la reconstrucción de las zonas afectadas. Es una medida arbitraria e injusta", denuncia en un comunicado.

"Mientras la Generalitat activó de inmediato un dispositivo integral de inspección para evaluar los daños de los 37.000 edificios afectados y facilitar la gestión de ayudas, el Gobierno lo ha frenado y divide, generando retrasos, inseguridad y desigualdad entre los afectados", asevera.

El diputado 'popular' asegura que los valencianos están "cansados de las continuas trabas del Gobierno central, del retraso en la entrega de ayudas, de la burocracia estatal, de las arbitrariedades y las discriminaciones". "En una catástrofe, no puede haber distinción entre afectados por criterios económicos", exige.

Además, advierte que "muchos seguros privados no cubren los daños causados por inundaciones, dejando desprotegidas a miles de familias", por lo que afirma que "esta medida del Gobierno de Pedro Sánchez no solo discrimina a las personas y castiga a quienes han hecho un esfuerzo por hacer las cosas bien, sino que también genera incertidumbre jurídica y administrativa". "Como siempre en la izquierda, no se tiene en cuenta el esfuerzo de los particulares --añade--. Ante una catástrofe no se pueden hacer distinciones".

Desde el grupo 'popular' reiteran que su "compromiso es con todas las personas afectadas": "No podemos permitir que el Gobierno central actúe de forma arbitraria en un momento tan delicado. Estamos con los afectados y no vamos a permitir que se les discrimine. Pedimos que reconsidere su postura".