Diego Cocca: "Es un partido para sacar conclusiones"

Ourense, 5 ene (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Real Valladolid, no escondió este domingo su preocupación por la imagen ofrecida por su equipo en Ourense, donde fue eliminado por el equipo local, que milita en Primera Federación, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

“Estamos dolidos por haber perdido, preocupados por muchas cosas. Este partido nos vino bien para sacar conclusiones, el objetivo es muy difícil y necesitamos a todos comprometidos”, destacó en rueda de prensa.

El técnico pucelano indicó que aprovecharon el partido de O Couto para “poner a jugadores que no conocíamos y sacar conclusiones porque la mejor manera de evaluarlos es compitiendo”.

“Antes de venir, he visto todos los partidos del Real Valladolid y no es novedad que el equipo no está defensivamente a la altura de Primera División. Hemos trabajado tratando de refrescar conceptos y la manera es compitiendo, por eso nos vino bien este partido, para sacar conclusiones”, incidió.

Cocca asumió la eliminación porque “no nos alcanzó para ganar pese a marcar dos goles, no hemos tenido personalidad para jugar”, y pidió centrarse en el reto de la permanencia en LaLiga.

“Los refuerzos que vengan tienen que hacerlo con ganas de aportar, con personalidad. Tenemos que tomar buenas decisiones, ser inteligentes y armar un equipo para competir y trabajar muchísimo”, comentó el argentino, quien dejó claro que para cerrar esos refuerzos antes necesitan “sacar” a algunos jugadores. EFE

