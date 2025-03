El argentino Allende no viaja a Santander ante su inminente salida del Celta

Vigo, 4 ene (EFE).- El atacante argentino Tadeo Allende, futbolista del Celta de Vigo, no viajará con el equipo gallego a Santander para medirse al Racing ante su inminente salida al Inter de Miami.

El exfutbolista de Godoy Cruz, con contrato hasta el 2028 y por quien el club gallego pagó 4,5 millones de euros en el pasado mercado invernal, había participado en los dos anteriores partidos de Copa del Rey contra el UD San Pedro y Salamanca CF, en los que además vio portería.

“Hemos decidido que era mejor no llevarlo. Hay opciones de que pueda salir y creemos que lo mejor para todas las partes es que no viaje. Si se da, perfecto, si no será un jugador más. Lo mejor para él, para su cabeza, es no entrar en la convocatoria”, explicó Giráldez sobre la ausencia de Tadeo Allende.

Otro de los futbolistas que se ha quedado fuera de la convocatoria es el central Josehp Aidoo, a quien la dirección deportiva busca una salida tras perder protagonismo en el equipo desde su grave lesión en el tendón de Aquiles.

“Tenemos que pensar un poco en la cabeza de los jugadores, en cómo están. Hay un mercado abierto en el que hay jugadores quieren cambiar su status dentro del equipo. Para Joseph es importante tener cada vez más minutos. Poco a poco iremos viendo lo que es mejor para todas las partes”, manifestó.

El estadounidense Luca de la Torre, otro de los jugadores declarados transferibles, y Javier Manquillo, que acaba de salir de una lesión, tampoco entran en una lista a la que regresa el centrocampista brasileño Jailson Marques y en la que se mantiene el futbolista del filial Yoel Lago. EFE

