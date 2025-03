Escribá acaba “satisfecho” con el partido y “contrariado” con la eliminación

Granada, 3 ene (EFE).- El entrenador del Granada, Fran Escribá, se mostró “satisfecho” con el partido firmado por los suyos pero “contrariado” con la eliminación ante el Getafe al perder este viernes por 0-1 en el Nuevo Los Cármenes.

Escribá dijo en rueda de prensa que tuvieron “más y mejores ocasiones que el Getafe” jugando “120 minutos con los dos mismos jugadores arriba” por estar condicionados por las lesiones de delanteros.

Al respecto de esto, agregó que tenían “controlado los cambios en caso de marcar ir 0-0”, pero que sabían que con el 0-1 “iba a ser complicado ir a por el partido porque no teníamos nada arriba”.

“Hago una valoración más positiva que negativa. Esta derrota no nos va a dejar secuelas. Esto era importante, pero evidentemente la Liga lo es más”, añadió.

Escribá destacó que el partido demostró que “uno de los activos de este club es la afición” y que los “puntos aquí no solo salen de ser un buen equipo, porque si somos capaces de generar siempre este ambiente seguro que influye en nuestros resultados”.

“Donde crees que no tienes más fuerzas la afición te anima a seguir. Por eso me quejo a veces cuando pitamos a nuestros jugadores, hay que animar. Lo digo aquí y lo he dicho toda la vida”, sentenció Escribá.EFE

