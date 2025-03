Lezkano achaca la derrota a la falta de acierto: "Con un 3 de 22 no ganas a nadie"

Bilbao, 2 ene (EFE).- Natxo Lezkano, entrenador del MoraBanc Andorra, achacó la derrota encajada en Miribilla frente al Surne Bilbao Basket, sobre todo, a la "falta de acierto" en el tiro, en una primera parte en la que esa ineficacia les generó además "un poco de frustración".

"Somos el equipo de la liga con mejor porcentaje de tres, pero con un 3 de 22 no ganas a nadie", lamentó Lezkano, quien echó en falta en esa faceta la aportación de un Kyle Kuric, uno de sus especialistas, que según confirmó fue baja de última hora por problemas físicos.

"Para nosotros es un jugador muy importante en el tiro y en la salida de bloqueos indirectos y hoy no pudimos jugarlos. Pero el día que no metes hay que estar mucho mejor en otros aspectos y no hemos estado lo bien que deberíamos", incidió.

"Cuando no estás acertado cuesta más porque arrastras esa frustración al apartado defensivo, pero hay que saber convivir con el error y estar siempre al mismo nivel. Nosotros no hemos estado al nivel que se exigía para ganar y ellos sí", concluyó el técnico vizcaíno. EFE

