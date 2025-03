Clavijo no entiende que el PP no dé un paso adelante con menores salvo por otros objetivos

Santa Cruz de Tenerife, 2 ene (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este jueves que ha sido "duro y crítico" con el Gobierno central, porque nada le impide asumir la distribución de menores no acompañados, pero también con el PP, pues no entiende que un partido que aspira a gobernar España no dé un paso adelante en este ámbito "salvo que tenga otros objetivos".

En declaraciones a los medios de comunicación tras una visita a dos centros educativos de La Laguna (Tenerife), el presidente autonómico ha aludido a la afirmación realizada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien lo ha acusado de atacar al Gobierno en la negociación para el reparto de menores migrantes para proteger a su socio en el ejecutivo regional, el PP.

Fernando Clavijo ha replicado que ha sido duro y crítico con los dos grandes partidos nacionales pero, ha precisado, es el PSOE el que gobierna y por lo tanto tiene un plus de responsabilidad.

"Tengo que ser duro con el Gobierno de España porque tiene las competencias en inmigración, exterior, interior y control de fronteras y es el que tiene que ejercerlas, y no hay nada que le impida legalmente dar un paso al frente y asumir la distribución de los menores", ha añadido Clavijo, para considerar que el Ejecutivo central está amparado para lograr esta petición en la Constitución y la ley de Extranjería.

Paralelamente, ha continuado, ha sido duro con el PP porque no entiende que un partido que aspira a gobernar España ante una grave situación de emergencia en este ámbito como la que soportan Canarias y Ceuta no dé un paso adelante para afrontar un problema que se tiene que abordar "como país, salvo que tenga otros objetivos".

Ante este panorama "no podemos quedar dándonos contra un muro" y por ello se ha propuesto otra alternativa, la de aprobar un decreto extraordinario para la distribución de menores que, ha advertido Fernando Clavijo, tampoco puede entender que no haya contestado el Gobierno de España.

Al respecto, ha señalado que Junts está dispuesto a apoyar esta medida por lo que aprobar el decreto "es una cuestión de voluntad" por parte del Gobierno central, y ha ironizado sobre si también debe gestionar el presidente canario una llamada y un encuentro entre el Ejecutivo y la formación nacionalista catalana o pueden aprovechar "cuando mandan emisarios a hablar con Puigdemont".

Con este decreto se podría dar una respuesta inmediata a la situación "insostenible" que atraviesa Canarias, actualmente con 5.812 menores a su cargo, y lo contrario da la sensación "de que parece que están esperando que ocurra algo grave para que todo el mundo arrime el hombro", ha señalado Fernando Clavijo.

En cuanto a los fondos estatales para gestionar este asunto, ha dicho el presidente canario que no han llegado todos los recursos prometidos y se hará un balance sobre esta cuestión después de la festividad de Reyes, para añadir que el Gobierno central "sabe perfectamente que queremos que haya Presupuestos Generales del Estado pero primero tiene que cumplir con lo prometido, y si no lo hace no podrán contar con nosotros". EFE