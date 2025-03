¿Empezar 2025 con miedo y pasión?: llega a los cines lo nuevo de Hugh Grant y Daniel Craig

Madrid, 31 dic (EFE).- La cartelera española comenzará 2025 con dos actores famosos en el mundo entero metidos en papeles muy alejados de los que les han dado la fama. Hugh Grant protagoniza 'Heretic', una película de terror y claustrofobia, y Daniel Craig, una historia de amor intenso en 'Queer'.

A Grant se le conoce por haber hecho reír y llorar en comedias románticas como 'Cuatro bodas y un funeral' o 'Notting Hill', y a Craig por su James Bond atormentado y rudo. A partir de este miércoles, el primero dará un repertorio de miedo y angustia y el segundo se sumergirá de lleno en un relato sobre el querer, el amor y el sexo.

La constelación de estrellas que cruzará la cartelera a partir del miércoles no termina con Grant y Craig. Están también la mega estrella británica del pop Robbie Williams, el veterano Liam Neeson y una de las nuevas y fulgurantes promesas de Hollywood, Andrew Garfield.

A continuación, los estrenos en los cines de esta semana, adelantados al 1 de enero:

Dos jóvenes misioneras llaman a la puerta de una solitaria casa de campo. Les recibe el señor Reed (Grant), antiguo profesor universitario interesado en ingresar en una orden religiosa. Lo que empieza como una historia de suspense con pinceladas políticas terminará como una espantosa trampa.

Las actrices Sophie Thatcher y Chlore East acompañan a Grant en esta nueva película de la productora A24, artífice de una revisión del cine de terror que está yendo muy bien en las taquillas de medio mundo. Dirigen Scott Beck y Bryan Woods.

Tras revitalizar a James Bond con un trabajo que se adentraba en las emociones de un espía tan osado como desabrido, Daniel Craig se desmarca ahora con un personaje homosexual ávido de amor, sexo, alcohol y drogas en Ciudad de México. Su nombre, William Lee, alter ego del escritor William Burroughs.

El cineasta Luca Guadagnino firma esta película con ecos de aquella que le catapultó al reconocimiento internacional, 'Call me by your name'.

Un largometraje sobre la vida del cantante Robbie Williams sin que se le vea la cara a Robbie Williams. Es el 'leitmotiv' de esta historia real sobre el estrellato y el declive, el resurgimiento y las dudas de un cantante idolatrado, primero como integrante de la banda Take That y luego como artista en solitario.

Conduce el proyecto un cineasta que ya dio muestras de saber hacer en películas musicales. Michael Gracey dirigió 'El gran showman', uno de los éxitos de los últimos años.

Liam Neeson parece que se ha especializado en el thriller de acción sin descanso y de tramas con giros constantes. En 'Absolución' es un gangster despiadado que empieza a tener fallos de memoria y que, arrepentido, intenta arreglar su pasado. No le resultará nada fácil.

Acompañan a Neeson los actores y actrices Ron Perlman, Frankie Shaw y Yolonda Ross.

La voz independiente de la cartelera de esta semana es la de la cineasta india Payal Kapadia, quien firma esta película sobre dos mujeres de Mumbai en busca de libertad para expresar sus emociones y deseos. Es una producción de Francia, India, Países Bajos y Luxemburgo.

Uno de los actores de moda en Hollywood, Andrew Garfield, protagoniza junto a Florence Pugh este drama romántico de John Crowley que clausuró el último Festival de San Sebastián.

Distintos pasajes de las vidas de Almut (Pugh) y Tobias (Garfield), una pareja que se conoció a raíz de un accidente, componen una historia sobre la importancia de disfrutar el instante. Sobre la importancia del amor. EFE

(foto)