El reglamento de la UE sobre la inversión en criptoactivos entra en vigor este lunes

Madrid, 29 dic (EFECOM).- El reglamento de la Unión Europea (UE) que regulará la emisión y negociación de criptoactivos, conocido como MiCA, entra en vigor este lunes, aunque, según ha advertido la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), no protege a los inversores al mismo nivel que la normativa sobre otros instrumentos financieros.

La ESMA, el supervisor europeo, ha advertido de que la inversión en criptoactivos "sigue conllevando riesgos significativos".

El pasado 19 de diciembre, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) destacó la complejidad del Reglamento MiCA, y apuntó que la visión del inversor puede no ser suficiente clara en esta materia en 2025, debido en parte a los periodos transitorios que contempla la norma.

La CNMV ha recordado, al igual que la ESMA, que los criptoactivos "no estarán cubiertos por un sistema de indemnización de los inversores", como el que ofrece en España el fondo de garantía de inversiones.

En este sentido, el regulador español ha destacado que "MiCA no prevé protecciones similares para los clientes de proveedores de servicios de criptoactivos, por lo que, si éste no puede devolver los criptoactivos, no hay una red de seguridad".

Además, la ESMA ha incidido en que, a diferencia de las normas que regulan servicios de inversión tradicionales, el reglamento MiCA "no exige" a todos los proveedores que "recaben información de los clientes para evaluar su capacidad" para comprender el producto.

Ante la entrada en vigor de la norma, el pasado viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la derogación de la circular de la CNMV relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión, que en su día se aprobó al no existir en aquel momento un marco regulatorio europeo que pudiera responder a los riesgos de estos activos.

En esa circular se establecía que la publicidad que facilite información sobre el coste o rentabilidad de un criptoactivo debería contener información clara, exacta, suficiente y actualizada, de forma adecuada a su naturaleza y complejidad, las características de los medios de difusión utilizados y el público objetivo al que se dirijan.

Ahora, coincidiendo con la derogación de la circular de la CNMV y la entrada en vigor de MiCA, el supervisor español ha abierto en su página web una nueva sección en la que se recogerán los aspectos fundamentales que afecten a inversores y entidades que operen con criptoactivos.

De este modo, los inversores podrán consultar los principales aspectos del reglamento que les afecte y tendrán acceso a recomendaciones básicas para invertir en estos productos, poniendo especial énfasis en las nuevas protecciones que establece MiCA, pero también en los riesgos que conlleva la inversión en criptomonedas.

Asimismo, las entidades contarán en la web de la CNMV con un resumen de las obligaciones que tendrán que seguir si quieren operar con estos activos, así como los procedimientos de notificación y autorización de los proveedores de servicios sobre criptoactivos, entre otra información.

Dentro de su política de protección al inversor, la CNMV ha anunciado que en las próximas semanas llevará a cabo nuevas acciones para explicar al sector y a los ciudadanos los aspectos más destacados de la nueva regulación.

Antes de concluir su mandato como presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, que ha sido relevado en el cargo por Carlos San Basilio, señaló que la norma puede generar una sensación de falsa seguridad entre los ciudadanos, en el sentido de pensar que al estar regulada los riesgos desaparecen, cuando no hay nada más lejos de la realidad. EFECOM