Eric Dickerson confía en que Saquon Barkley no bata su récord de yardas por tierra

Redacción Deportes, 27 dic (EFE).- Eric Dickerson, miembro del Salón de la Fama y poseedor del récord de más yardas por tierra en una temporada de la NFL -la liga profesional de fútbol americano-, confió en que Saquon Barkley, corredor de Philadelphia Eagles, no batirá la plussmarca que posee desde 1984.

"No creo que lo supere. ¿Quiero que lo rompa? Absolutamente, no. No me ando con rodeos en ese aspecto", dijo el excorredor de Rams, Colts, Raiders y Falcons a través de NFL Network.

Barkley, de 27 años, ha tenido una espectacular campaña con Eagles de 1.838 yardas, está a 268 de quebrar el récord de 2.105 yardas que Dickerson impuso en 1984, cuando jugaba para los Rams.

Barkley intentará en los dos partidos que restan en la campaña imponer una nueva marca. El primero, este domingo ante Dallas Cowboys y el segundo, la próxima semana, contra New York Giants, su exequipo.

De lograr las 268 yardas que necesita, Saquon habrá impuesto su marca en 17 partidos, uno más de los que requirió Dickerson en la década de los 80, cuando la temporada era de 16, algo que para el excorredor de Rams le da un valor agregado.

"No me quejo por eso, pero cuántos partidos requirió. ¿Tuvo 16 partidos para lograrlo? Bueno, este deporte es así. Es como lo veo. Primero habrá que ver si tiene la suerte de superar las 2.000 yardas y luego conseguir el récord, entonces será una gran hazaña", señaló Dickerson, de 64 años.

A pesar de que el miembro del Salón de la Fama no quiere ver roto su registro, recordó que él también obtuvo su récord con la ventaja de jugar un partido más, respecto a la marca anterior.

Antes de Dickerson, O.J. Simpson, fallecido en abril pasado a los 76 años, poseía el anterior récord con 2.003 yardas por acarreo, que forjó en 14 partidos, dos menos que los que necesitó Eric Dickerson para imponer la de 2.105 que prevalece.

"Lo sé. O.J. Simpson era mi jugador favorito. Corrió para más de 2.000 yardas en 14 partidos. A mí me llevó 15 partidos llegar a las 2.000 y me quedaba un partido más para dejar el número en lo que fue y estuve cerca hacerlo crecer otras tres veces", reconoció el nacido en Sealy, Texas.

En la historia de la NFL sólo ocho corredores han superado la barrera de las 2.000 yardas: Dickerson lo hizo con su marca de 2.105 yardas; Adrian Peterson tuvo 2.097; Jamal Lewis, 2.066; Barry Sanders, 2.053; Derrick Henry, 2.027; Terrell Davis, 2.008; Chris Johnson, 2.006, y O.J. Simpson, 2.003. EFE