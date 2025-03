García Pimienta: Jesús Navas tiene que ser parte importante para inculcarnos su sevillismo

Madrid, 22 dic (EFE).- Javier García Pimienta, entrenador del Sevilla, destacó la figura de Jesús Navas, quien se retiró del fútbol profesional este domingo tras jugar en el Santiago Bernabéu y aseguró que el hasta ahora capitán del club debe “ser parte importante del Sevilla” en otra faceta “para inculcarnos su sevillismo”.

“Jesús va a tener un tiempo de descanso para pensar en todo lo que ha hecho y lo que le viene por delante. Tiene que ser parte importante del Sevilla para inculcarnos su sevillismo. Lo hará de la manera que se sienta más cómodo, cuando él lo decida”, dijo en rueda de prensa.

“Una de las razones por las que Jesús se ha quedado aquí era para inculcar a los canteranos lo que es llevar ese escudo. En los partidos y en los entrenamientos. Y lo ha conseguido. Es alguien que predica con el ejemplo. No se ha perdido ningún entrenamiento”, añadió.

García Pimienta destacó también el homenaje que Jesús Navas vivió en el Santiago Bernabéu.

“Ha sido muy emocionante. La semana pasada vivimos un día magnífico, despidiendose de su público. Y hoy todo el estadio se puso en pie, eso demuestra la leyenda que es Jesus Navas en el Sevilla y en el fútbol en general. Está muy emocionado porque se acaba una carrera muy larga de la que debe estar orgulloso. Ser querido en todos los estadios del fútbol español es algo a tener en cuenta”, declaró.

“Cuando lleve un tiempo sin jugar se dará cuenta de la leyenda que es para el Sevilla y para el fútbol. Ha sido un orgullo entrenarlo estos seis meses porque ya sabía el buen jugador que era, pero me he encontrado con una persona mucho mejor”, señaló.

“Jesús lo es todo. Ha ido saboreando cada entrenamiento que ha tenido. Estas semanas me dijo ‘si mañana tuviéramos un amistoso en Nueva Zelanda iría, me comprometí’. Él quería despedirse haciendo lo que mejor sabe, que es jugar. Ha tenido un bonito final por el recibimiento y la despedida que ha tenido”, completó.

“A Jesús le he dicho que disfrutase. Al final del partido le he abrazado y le he dicho que podía estar orgulloso de la trayectoria que ha tenido. Soy un privilegiado porque he podido entrenar a Jesús Navas y porque he podido conocer a la persona”, concluyó. EFE