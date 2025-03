Pepe Mel: "Tonto no soy, sé que mi tiempo ya estaba acabado"

Redacción deportes, 21 dic (EFE).- Pepe Mel, entrenador del CD Tenerife hasta este domingo, cuando dirija en Burgos su último partido con el equipo isleño, ha reconocido que esperaba su destitución pero tras el encuentro en El Plantío y ha dicho que no merecía como persona la forma en que se comunicó públicamente su salida, en una conferencia de prensa en la isla, mientras la expedición blanquiazul estaba en la Península.

El técnico madrileño ha aclarado en Madrid, antes de partir hacia Burgos, que ha tenido una conversación con el consejero y próximo presidente de la entidad, Rayco García, quien le ha pedido perdón tras reconocer el error, y ha aceptado sus disculpas.

El preparador blanquiazul también ha revelado que cuando aceptó la oferta del Tenerife desconocía el "tinglado" que había a nivel institucional y, de haberlo sabido, quizá hubiese reconsiderado su decisión.

Mel ha reconocido que afrontar un partido como el de Burgos, sabiendo que es el último porque ya han tomado la decisión de prescindir de él, es una "situación extraña" que no había vivido "después de más de veinticinco años en la élite", pero entiende la postura del club y asegura que "hasta el último momento hay que ser profesionales".

El técnico madrileño entiende que un entrenador que no ha conseguido lo que se esperaba de él "está en el alambre", aunque considera que las formas de comunicar su destitución "no la merecía como persona".

"Una vez que me monté en el autobús para ir a Huesca, esperaba la decisión, pero cuando terminara el partido en Burgos. Tonto no soy, sé que mi tiempo estaba ya acabado. Ha sido así, pero repito que Rayco me ha llamado y me ha pedido perdón por las formas", ha explicado.

Mel cree que ahora, cuando llegue el tercer entrenador de la temporada, los futbolistas tienen que "dar un paso adelante", sobre todo en un mes de enero "crucial" para el equipo.

Además, se abrirá el mercado de fichajes y ha revelado que la reciente incorporación del guardameta Edgar Badía la pidió él, y también ha hablado con otros jugadores, aunque desconoce si finalmente llegarán.

"No sé si seguirán el rumbo con los futbolistas con los que ya he hablado, pero el CD Tenerife está a tiempo de todo. Es obvio que hay que hacer una magnífica segunda vuelta, pero no hay que bajar los brazos", ha concluido. EFE

