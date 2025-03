Prados: "Osasuna es el equipo de mi tierra y le tengo un cariño especial"

Bilbao, 18 dic (EFE).- Beñat Prados, jugador navarro del Athletic, desveló este miércoles que tiene "un cariño especial a Osasuna", su rival este sábado en El Sadar en la próxima jornada de liga (18.30 horas), ya que es el equipo de su "tierra" y tiene "amigos y familiares que son de Osasuna a muerte".

"El del sábado es un partido especial porque Osasuna es el equipo de mi tierra y le tengo un cariño especial. Tengo muchos amigos y familiares que son de Osasuna a muerte y además el año pasado hice mi debut allí y no se me va a olvidar nunca", explicó el jugador pamplonés en Lezama en rueda de prensa.

Prados desveló también que, entre los jugadores del conjunto rojillo, mantiene una estrecha relación con Aimar Oroz, con el que lleva "mucho tiempo compartiendo partidos y rivalidad", coincidió "en la selección de Navarra" en categorías inferiores y con quien coincide también en "el mismo gimnasio" en la capital navarra. "Le conozco mucho y tengo amistad con él", resumió.

A pesar de ese cariño a Osasuna y esa cercanía con alguno de sus jugadores, el jugador rojiblanco aseguró que siempre descartó incorporarse al equipo de su ciudad porque su ilusión era jugar en el equipo bilbaíno, ya que se formó en la UDC Txantrea, club convenido con el Athletic.

"No me costó porque en la Txantrea me inculcaron los valores del Athletic, su filosofía, desde el primer momento sabía que quería jugar en el Athletic, que quería que me dieran esa oportunidad y por eso me quedé en la Txantrea. Creía que ese era el camino más cercano para llegar, por suerte lo he conseguido y aquí estoy", se congratuló.

Ya sobre el partido, barruntó "un choque de estilos parecidos" entre dos equipos que apuestan por la "presión", el "ritmo" y la "intensidad". "Se parecen bastante a nosotros, presionan mucho en el campo rival y será un choque de estilos parecidos, de muchísimo ritmo e intensidad que creo que se lo va a llevar el que menos errores cometa y el que más acierte en las dos áreas", vaticinó.

En cuanto a Osasuna, un equipo al que ha "seguido bastante", lo presume "muy complicado" de batir en El Sadar. "En casa solo han perdido un partido, ahora está en una racha un poco peor, pero en su casa es un rival muy difícil y un derbi siempre es especial y en los derbis es muy difícil sacar tres puntos", apuntó.

En todo caso, avanzó que el Athletic va a Pamplona "con muchísima ambición" ante la situación clasificatoria en la que se encuentra, cuarto y a solo cinco puntos del liderato, y la racha que mantiene de "13 partidos sin perder". Un escenario que más que "vértigo" lo que le hace a su equipos es "mantener los pies en el suelo". "Vértigo no diría, sino ilusión", consideró.

"La ilusión siempre está, pero hay que tener los pies en el suelo. Sabemos lo que nos ha costado jugar en Europa y la mentalidad está puesta en igualar una temporada como la anterior, en ir progresando en la Europa League en la línea de lo que estamos haciendo -segundos y colíderes tras la sexta jornada- y en La Copa llegar hasta donde podamos", dijo cuando le preguntaron si se ven peleando por la Liga.

Ya en lo personal, cree que está en un temporada de asentamiento tras su irrupción de la temporada pasada, en la que reconoció que le "costó adaptarse". Pero ahora se siente "cómodo, más importante en el equipo" y en proceso de "mejora" a pesar de su situación de habitual en las alineaciones.

Lo que sí tiene claro es que del curso anterior, que reconoció "espectacular y es difícil repetir", se queda con la conquista de la Copa del Rey. "Fue el mejor año deportivo de mi carrera porque es importante asentarte en el equipo. Pero, sin lugar a dudas, lo más importante fue ganar la Copa del Rey. Fueron semanas impresionantes que no se nos van a olvidar", recordó. EFE