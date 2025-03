'Gento real', un libro que recuerda a un mito de madridismo y su época

Madrid, 16 dic (EFE).- Figuras destacadas del madridismo en particular y del deporte en general acudieron en Madrid a la presentación del libro 'Gento real', escrito por José Luis Llorente, exjugador de baloncesto y sobrino de Paco Gento, en el que repasa la figura del futbolista cántabro y la época en la que desarrolló su juego.

"Hemos querido hacer un homenaje a Paco Gento a través del libro, pero también a aquellos futbolistas del Real Madrid y de otros equipos, porque en aquella época los futbolistas tenían una gran relación entre ellos que queda de manifiesto en el libro. El libro no es solo de Di Stéfano, Gento o Puskas, sino también de Garrincha, de Eusebio, de Gaínza...", explica el autor.

"Es un libro global en el que he intentado reflejar una época, reflejar cómo empezó el gran deporte en España y cómo era la sociedad del momento. Es un libro de historia del Real Madrid y del deporte español, de cómo surgen los grandes clubes. Las nuevas generaciones lo tienen que conocer y a las personas más mayores les recordará muchas cosas que vivieron, muchas anécdotas que yo conocí de primera mano", añade.

El acto, celebrado en el hotel Wellington, no solo supuso la puesta de largo de la obra sino el repaso de la figura de Gento por parte de nombres como el del exseleccionador Vicente del Bosque: "Ha sido un ejemplo para todos los que hemos ido detrás de comportamiento, de saber estar, de humildad. Y como jugador ha sido extraordinario".

En la misma línea se pronunció Álvaro Arbeloa, que acudió en representación del Real Madrid: "Formó parte de un grupo de jugadores que construyeron la leyenda del Real Madrid. Ha sido siempre muy querido por los madridistas, no solo por todo lo que consiguió como futbolista en el campo, que fue increíble y maravilloso, sino por lo que significó como persona. Es historia del fútbol mundial y del Real Madrid".

"Toda la exigencia que hemos tenido los que llegamos por detrás es gracias a aquel grupo que cambió la historia del fútbol y dejó no solo una cantidad de títulos inmensa sino unos valores y el ADN del Real Madrid del que tanto se habla hoy el día", agregó.

Al igual que ellos también estuvieron presentes otros ex futbolistas como Iván Helguera o Aitor Karanka; el entrenador Juande Ramos; el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa; el ex ciclista Pedro Delgado; el periodista deportivo José María García; y rostros conocidos del mundo del espectáculo como Antonio Resines o Millán Salcedo.

"Mi padre me hablaba mucho de él. Siempre tengo una discusión con él porque yo siempre hablaba de Cristiano, pero para él no tiene nada que ver, que Di Stéfano y Gento eran los mejores con mucha diferencia, batante mejores. No llegué a verles nunca pero llegué a conocerle y era una persona entrañable, muy divertida. Conmigo se portó muy bien", expresó Helguera.

"Es de las cosas que más pena me da, no haber coincidido prácticamente con él. Pero todo lo que se dice, cómo le recuerda todo el mundo, lo dice todo. Por todo lo que se dice de él, esa humildad le hizo mucho más grande de lo que era como jugador", señaló por su parte Karanka. EFE