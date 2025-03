Varios familiares de víctimas del incendio de Campanar piden imputar al jefe de bomberos

València, 14 dic (EFE).- Familiares de las víctimas del incendio del edificio del barrio de Campanar del pasado 22 de febrero han pedido al juzgado que instruye el caso que cite al jefe de Bomberos de València como investigado al considerar que, en su primera declaración, "mintió" y "ocultó" información que le pudiera comprometer a él o al cuerpo que dirige.

El abogado que les representa, en un escrito remitido al juzgado de instrucción número 9 de València al que ha tenido acceso EFE, pide que el jefe de los bomberos, Enrique Chisbert, vuelva a comparecer ante el juzgado para responder sobre su participación en los hechos como "presunto autor de un delito de imprudencia grave", con resultado de diez muertos.

Según el letrado, el jefe de bomberos "ocultó" en su primera declaración, a preguntas de juez y del fiscal, que la primera escalera mecánica de bomberos que acudió al edificio y pudo apagar el incendio de la vivienda 86 y con esto la propagación del incendio no funcionó, debiéndose esperar a que llegara otra, lo que resultó ya tarde.

Con ello, indica, "minimizó hasta llegar a resultar un insulto a la inteligencia las consecuencias de dicho fallo" y cuestiona que este hecho "tan grave", que no ha sido investigado, no lo manifestara hasta que fue expresamente interrogado por la acusación particular.

El letrado cuestiona asimismo que tampoco se ofreciera ninguna explicación "convincente" de por qué no se grabaron las comunicaciones internas entre bomberos, cuando existe esa posibilidad técnica.

El abogado pide que el jefe de bomberos responda a si abrió una investigación interna o una mera investigación para mejoras futuras, como así indicó en su declaración, y por qué, nueve meses después del incendio, no finalizó dicha investigación, ni sus conclusiones las remitió a nadie, "actuación que puede reflejar claramente su voluntad de encubrir las imprudencias ya detectadas".

"No practicarse su comparecencia en su calidad de investigado sería tanto como otorgar carta de naturaleza a la impunidad de quien legalmente tiene la consideración de garante para la vida y salud de los ciudadanos de Valencia", concluye el letrado. EFE