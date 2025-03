La literatura de cuentos protagonizará la jornada final de 'Calonge, pueblo de libros'

Calonge i Sant Antoni (Girona), 14 (EFE).- La literatura de cuentos para adultos será protagonista de la jornada que cierra este fin de semana la celebración del tercer aniversario de Calonge i Sant Antoni (Girona) como pueblo de libros, el primero de Cataluña que obtuvo esa designación y que cuenta con siete librerías en marcha todo el año.

Una responsable de uno de esos negocios, Meritxell Rals, ha explicado a EFE que ella se mantiene todavía desde el estreno del proyecto de la denominada 'booktown' (pueblo de libros) y admite el cambio que ve con la perspectiva del tiempo transcurrido.

"Una 'booktown' necesita de acompañamientos que se han ido y se van formando, porque, además de las librerías, se trata de consolidar una apuesta por la cultura y tiene que haber comercio, restauración, museos o exposiciones", relata.

En su calle, estaba ella "sola, pero ahora hay ya un hotel, dos restaurantes nuevos y se hará un museo del vino", señala para añadir otras iniciativas como las vinculadas a los centros educativos o la puesta en marcha de una escuela de escritura.

'Calonge, pueblo de libros' es una marca de la que Rals destaca el apoyo que supone en el ámbito de la comunicación y organización de actos como la celebración de este tercer aniversario, que esta vez se extiende a lo largo de dos fines de semana.

"El primero se dedicó al cuento infantil y, estos dos días, se dedicarán al de adultos, y ya se nota que tenemos una clientela", subraya.

Este sábado se ha programado una conversación en horario matinal de los autores Sandra Hernández y Linhart sobre el proceso de adaptación de obras literarias a cómic.

Un concierto de swing dará paso por la tarde a otra charla, en este caso de los editores de cuentos Rosa Rey (Angle Editorial), Ricard Planas (Males Herbes) y Miquel Adam (La Segona Periferia), titulada '¿Por qué editar cuentos pudiendo ser normal?'.

La programación prevé también una lectura de cuentos para adultos con cuatro autores catalanes reconocidos como Irene Pujades, Víctor García Tur, Roser Cabré-Verdiell y Albert Pijuan.

Los cuatro estarán al frente más tarde en el castillo de Calonge en una 'jam session' de escritura en vivo que fusionará la creación literaria con la música de la formación Defensa Lenta, nuevo proyecto de Pau Rodríguez, conocido como integrante del dúo Za!.

Desfiles de cabezudos y un concierto de la banda The Best Of servirán para concluir la celebración de estos tres años del proyecto 'Calonge, pueblo de libros'.

La celebración de este tercer aniversario habrá abarcado diez días con presencia de escritores como Marc Artigau, Roser Capdevila o Martí Gironell, entre otros. EFE