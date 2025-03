Alex Márquez: “Tengo el deber de hacerlo mejor que Aldeguer”

Madrid, 12 dic (EFE).- Álex Márquez, piloto de Moto GP de Gresini, subrayó que tiene el deber de hacerlo mejor que su nuevo compañero Fermín Aldeguer, que debutará el próximo año en la categoría reina, y reconoció que el conjunto italiano le ha transmitido que tiene "que hacer resultados".

"Tengo el deber de hacerlo mejor que un ‘rookie’ y eso es lo normal y lo que me ha transmitido el equipo es que soy el piloto que tiene que hacer resultados. Me han dicho que me quedo para sacar las castañas del fuego y para hacer resultados que es mi deber y mi responsabilidad", dijo el piloto.

"Estoy seguro de que Fermín hará buenos resultados. Es muy joven y pertenece a una nueva generación de pilotos. Me interesa ver que hacen y que tienen esa nueva generación y empaparme de ello. Hará un año de menos a más, pero estoy seguro que tiene un gran talento y que será rápido", indicó el de Cervera este jueves en un acto de Estrella Galicia donde remarcó que lo que más le ha impresionado de toda la temporada es el colombiano David Alonso, campeón del mundo de Moto 3, el cual lo definió como el “chico de moda” y destacó su mentalidad.

Alex Márquez terminó en octavo lugar en el Mundial de Pilotos 2024, destacando ese tercer puesto en Alemania, consiguiendo su mejor posición en la clasificación final en sus cinco años en la máxima categoría.

Sobre la llegada de su hermano Marc a la Ducati oficial y la posibilidad de ser campeón del mundo la temporada que viene, el piloto expresó: "Está en el sitio correcto y con todo alrededor como tiene que estar para luchar por un campeonato. Tenemos 22 carreras y puede pasar cualquier cosa. Le veo campeón, pero tiene un rival al lado (Pecco Bagnaia), que en el caso de que sea su único rival, sabe lo que hay que hacer en cada momento".

"A diciembre de 2024 la mejor moto es la Ducati, pero en febrero veremos que pasos dan otras marcas como Aprilia, Yamaha o cuanto mejorará KTM", completó Márquez que indicó que, aunque tenga contrato con Gresini, equipo satélite, el objetivo de todo piloto es ir a una oficial, pero remarcó que está "muy feliz" donde está.

El piloto, que reconoció que al probar la nueva moto en los test de Barcelona en noviembre hizo muy buenos tiempos y que le permite irse al invierno "reforzado" sobre todo por la mejoría en el paso por curva, se deshizo en elogios al hablar de su equipo.

"Cuando vienes de momentos y de una época difícil, el 'box' de Gresini es una familia y te da esa tranquilidad. Sobre todo, destacaría el ambiente que hay detrás de pista para renacer y eso es lo que me dieron a mí el año pasado y este año a Marc", afirmó.

"Le fui sincero a Marc y le dije que el ambiente Gresini era el que mejor y que le iba a dar el volver a disfrutar de las carreras. Con el tiempo me dio la razón y me dijo que justo lo que le había dicho había pasado", prosiguió.

El campeón del mundo de Moto 3 en 2014 y de Moto 2 en 2019, declaró que este año al ser el segundo con la misma marca ha "mejorado muchas cosas" y explicó que el mayor aprendizaje ha sido "sacar lo mejor de lo que tienes" sin mirar a otros equipos.

"Lo que más he aprendido es sacar lo mejor de lo que tienes y no mirar que tienen lo otros. Llegó un momento en el que hablamos con el equipo y dijimos que mirar lo que los otros tienen no vale para nada porque no lo íbamos a tener", reconoció.

Sobre una posible Comisión de Pilotos explicó: "No es todavía oficial, pero creo que desde hace un año se ha avanzado mucho en ese camino. Nuestra referencia es la Formula 1. No se si se dará dentro de un año o de dos, pero estoy seguro que habrá una en el futuro". EFE