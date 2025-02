Las acusaciones califican de espeluznantes y monstruosos los asesinatos de Paloma e India

Valladolid, 11 dic (EFE).- El fiscal ha calificado este miércoles de "espeluznantes" y la acusación popular de "monstruosos" los asesinatos a cuchilladas de Paloma, de 45 años, y su hija India, de 8, por los que se juzga a la pareja sentimental de la madre de la menor, David M.L., en la Audiencia Provincial de Valladolid

La vista oral ha comenzado hoy por los hechos ocurridos durante la madrugada del 23 de enero de 2023, cuando el supuesto autor, de 44 años en esa fecha y que ahora se enfrenta a la petición de prisión permanente revisable, apuñaló a las dos víctimas en un quinto piso de un edificio del céntrico Paseo Zorrilla de Valladolid, donde convivían.

Tras la elección del jurado popular que deliberará sobre la culpabilidad del encausado, la Fiscalía y las tres acusaciones particulares, la acción popular y la defensa han expuesto sus alegatos ante los siete hombres y dos mujeres que emitirán el veredicto tras la práctica de la prueba.

Los hechos son "espeluznantes", ha descrito el acusador público, quien ha subrayado que la entonces pareja del procesado jamás pudo presagiar que su compañero sentimental iba a apuñalarla, por lo que había relajado sus facultades de defensa.

El procesado la acorraló en una esquina de una angosta cocina, cuando la víctima se encontraba además en una posición -agachada o en el suelo- en la que no podía defenderse, unas circunstancias que representan alevosía para el fiscal.

Ha desechado que el acusado no fuera consciente de sus acciones cuando acometió a Paloma e India con sendos cuchillos y ha argumentado en este sentido que, tras llevar a cabo los crímenes, puso un Whatsapp a su exmujer para decirle que ella tenía la culpa y que estas eran las consecuencias.

Una de las acusaciones particulares, que representa a la madre y a las hermanas de Paloma, ha asegurado que los hechos constituyen dos asesinatos y no homicidios como califica la defensa porque ninguna de las dos víctimas pudo defenderse.

Ha especificado que Paloma sufrió veintisiete lesiones diferentes, lo que supuso ensañamiento, porque aumentó "inhumanamente" el dolor de la victima para conseguir su objetivo de acabar con su vida.

El acusado tenía un sentimiento de dominación machista, estaba en perfectas condiciones mentales, era consciente de lo que hacía y preparó después una escena impostada tumbándose junto a su entonces pareja tras haberla asesinado, ha expuesto.

Otra de las acusaciones particulares, que representa al padre de India, ha dicho que el acusado causó cinco cuchilladas a la niña después de matar a su madre y ha llamado la atención sobre la personalidad "machista y narcisista" del procesado, al que ha definido como un "mentiroso compulsivo".

"Aquí nos encontramos con una monstruosidad", ha expuesto el letrado de la acción popular, la Asociación Clara Campoamor, antes de subrayar que se trata de dos asesinatos, uno de ellos de una indefensa niña de 8 años.

Existe una circunstancia agravante de género porque el procesado, para demostrar su dominación, mató también a la hija de su pareja, un asesinato "cobarde", contra una niña que estaba acurrucada en un sofá.

El defensor ha rechazado las acusaciones vertidas contra la personalidad del procesado y ha dicho que hasta ahora no ha habido nada en instrucción que dibuje un personaje machista, narcisista, abusador o mentiroso compulsivo.

Ha puesto el acento en que falta saber el motivo, el móvil que condujo al procesado a matar a las dos víctimas y ha dicho que no está probado que la madrugada de los sucesos el acusado no hubiera consumido drogas o alcohol ya que no le hicieron la prueba de tóxicos.

Por el asesinato de Paloma, el fiscal reclama provisionalmente veinticinco años de prisión y por el de la niña de 8 años prisión permanente revisable, ademas del pago de indemnizaciones.

En el proceso están personadas tres acusaciones particulares -la familia de Paloma, el padre de la niña y la Junta- y una acción popular, la Asociación Clara Campoamor, que también incluyen en sus solicitud de penas la prisión permanente revisable, mientras la defensa califica los dos crímenes como homicidios y demanda en total 25 años de cárcel.

El juicio continuará esta tarde con la declaración de varios testigos, ya que la defensa ha solicitado que el procesado declare durante la última sesión de la vista oral. EFE

(foto) (vídeo)