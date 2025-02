Podemos avisa al Gobierno que no apoyará el paquete fiscal sin impuesto a las energéticas

Madrid, 10 dic (EFE).- El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez, ha afirmado este martes que si el Gobierno no cumple con lo pactado con su formación y restablece el impuesto a las energéticas darán por "rota" la confianza en el Ejecutivo y no votarán a favor de la reforma fiscal cuando vuelva al Congreso.

Así lo ha manifestado Sánchez en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde ha lamentado que en la actualidad no hay una "voluntad real" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para restablecer el impuesto a las empresas energéticas: "parece que en las conversaciones que estamos manteniendo con el Gobierno se da por descartado la aprobación de ese impuesto".

"Se prometen cosas para que se les vote la reforma de los reales decretos y luego no se cumplen, nos van a meter en una lógica muy perniciosa a todos ¿cómo me siento yo a negociar presupuestos con el Gobierno para que me haga determinadas promesas que luego, en muchas ocasiones, no cumple?", ha criticado Sánchez.

En un momento donde los grupos tienen que hacer "valer sus votos", según el diputado de Podemos, desde la formación morada también han apuntado a los socios del Gobierno como parapetos para que no se restablezca el impuesto a las energéticas

Según ha considerado, el Gobierno se comprometió en la negociación con Podemos a convencer a las derechas catalanas y vascas, Junts y PNV, para restablecer ese impuesto, que es un impuesto "modesto" frente a las ganancias de las empresas del sector energético. EFE

