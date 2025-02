JC Reyes: "Me gustaría encontrarme con Rosalía para que viera que no soy lo que cree"

Javier Herrero.

Madrid, 10 dic (EFE).- El arco vital y artístico del sevillano JC Reyes no ha podido ser más extremo en el último año y medio, de estar a punto de ser cancelado por publicar en redes una foto falsa de Rosalía desnuda a convertirse en 2024 en uno de los diez artistas más escuchados en España en Spotify.

Con una gran gira organizada además para 2025, en una entrevista con EFE se muestra "supercontento" por todo lo que le está pasando, a la vez que, a pesar de asegurar que nunca se arrepiente de nada, reconocer que con la catalana "pudo resbalar".

"No debería de haber hecho eso con esa chavala. Lo entiendo. Le he pedido disculpas en público varias veces. Tampoco yo soy de esa manera como ponen los medios. Me gustaría encontrarme con ella en persona para que me conociera, que no soy lo que cree, lo que tiene visto hasta ahora de mí", afirma.

Al futuro le pide "salud e inteligencia" para llevar adelante su vida y su carrera tras coronarse como el segundo español con más reproducciones en Spotify España a lo largo del último año, por detrás de Saiko.

"No me gusta crearme la necesidad de tener que estar todos los días ahí metido, pero estoy supercontento, porque nosotros no tenemos ninguna discográfica detrás apoyándonos. Somos nosotros, independientes, haciendo música y trabajando con los chavales míos para soltar las cosas como podemos", apunta.

Sobre los motivos que le han podido llevar a conectar tan bien con una parte del público, señala por un lado su "naturalidad". "A la gente le ha caído en gracia cómo soy y luego hay otra gente que me critica demasiado, pero creo que me viene bien que mi manera de ser dé de qué hablar", reconoce.

A eso hay que añadir un ritmo endiablado para generar contenido. Solo este año ha lanzado más de una treintena de canciones y asegura que tiene guardadas muchas más. "A veces en un día hago cinco. Tengo muchas maneras distintas de trabajarlas y lo hago según la vibra", comenta.

Sorprende, por eso mismo, que se haya limitado a publicar sencillos desde que en 2022 lanzara su último álbum, 'Los Green Lanterns, 2.0'. "Tengo mucha música guapísima para hacer algo de todo tipo", admite, "pero he sacado tres discos y cada vez que lo hago me pasan cosas graves, como problemas de salud en la familia", añade tras identificarse como alguien muy "supersticioso".

Entre todo el material lanzado este año está 'BadGyal', la colaboración junto a Saiko que se convirtió en uno de los 'hits' de la temporada ("Sabíamos que era una canción que era un palo, pero no hasta dónde", afirma). Ambos son, de hecho, de los pocos que en 2024 lograron poner acento español a la música urbana que triunfó en los primeros puestos de la plataforma de "streaming".

"Influye mucho la manera de hablar de los andaluces y que sepamos de tono y de melodía por el flamenco, pero hay muchos otros factores. ¿Sabes del barrio del que vengo? Me he criado en El Palmete, que es uno de los barrios más pobres de Europa", destaca sobre la calle y el acento que respiran su mezclas de reguetón con sus raíces.

En 2025 emprenderá una gran gira, la primera de su carrera, con inicio el 22 de marzo en el Wizink Center y paradas en puntos como el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 4 de abril, en la plaza de toros de Granada el 25 de abril, en el Bilbao Arena el 31 de mayo o el 28 de junio en el Estadio de La Cartuja de su Sevilla natal.

"Quiero romper el Wizink, pero tengo muchas ganas de ir a Sevilla, porque la Cartuja es un sitio al que de dichos iban gente son bestias. Tengo ganas de verme ahí", cuenta orgulloso, tras contar que su madre tiene ya toda una pared forrada con sus discos de oro y de platino. EFE

