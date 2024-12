Bergomi a Nico: "Trapattoni quiso ficharme, le respondí que no y me dijo que hacía bien"

Bilbao, 4 dic (EFE).- El exinternacional italiano Gipuseppe Bergomi recordó este miércoles a EFE, al respecto de la situación de Nico Williams en el Athletic Club, que cuando le quiso fichar Giovanni Trapattoni para la Juventus él le dijo "que no", que era "feliz en el Inter", y que el técnico juventino le reconoció que "hacía bien" en quedarse en el club en el que estaba.

Bergomi, en San Mamés en un acto previo a recibir esta noche el Premio One Club Man que otorga el club vasco, en todo caso, cree que si Nico ficha por otro equipo "no sería una traición" al Athletic y considera también que al hacerlo valoraría lo que tiene en Bilbao.

"No es fácil. Quizás sería una buena idea que se marchara para que entendiera las consecuencias de haberse marchado. Pero la ambición personal no tiene nada que ver con la traición a un club", añadió, asumiendo que para clubes como el Athletic "es muy difícil retener a jugadores de este nivel tan alto".

Al respecto, hizo hincapié en "un ejemplo paradigmático" en el fútbol italiano, "que es el de la Fiorentina, que parece una fabrica de jugadores para la Juve a pesar de su rivalidad histórica".

Bergomi recordó que durante su carrera, que completó en el Inter, tuvo cuatro ofertas, tres en Italia, del Juventus, Roma y Lazio, y una de España, del Valencia.

Y sobre la del Juventus, explicó: "Trapattoni me preguntó si quería fichar por la Juve y me dijo si me iría a la Juve y le dije que no, que yo he nacido aquí y soy feliz aquí. Y él me dijo: haces bien en quedarte". EFE