El hispanocolombiano David Alonso domina a ritmo de récord absoluto la práctica oficial

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El hispanocolombiano David Alonso (Kalex) dominó a ritmo de récord absoluto la práctica oficial del Gran Premio de los Estados Unidos de Moto2 que se disputó en el circuito COTA (Circuit Of The Américas) en Austin.

Alonso, con un tiempo de 2:05.847, pulverizó el anterior récord de Moto2, que tenía desde esta misma mañana el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) con 2:06.724.

El líder del Mundial y compañero de David Alonso, el español Daniel Holgado (Kalex), tendrá que pasar por la primera clasificación, como ya le sucedió hace una semana en Brasil, y entonces consiguió la 'pole position' y la victoria en el gran premio.

No tardó mucho en producirse el primer incidente, con una caída del japonés Ayumu Sasaki (Kalex) en la curva siete del trazado, como también poco después el indonesio Mario Aji (Kalex), ambos sin consecuencias para su integridad física, mientras sorprendía con la primera posición inicial el español Alonso López (Kalex), por delante de su compatriota Jorge Navarro y la cada vez más competitiva Forward.

López marcó un mejor tiempo de 2:07.592, que todavía estaba lejos del registro que por la mañana acreditó el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), con 2:06.724.

Otro español, Izan Guevara (Boscoscuro), fue el primero en acercarse a ese tiempo al rodar en 2:06.989 primero y 2:06.827 en la siguiente vuelta, seguido por el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el hispano colombiano David Alonso (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex).

Varias vueltas después el orden entre ellos había cambiado, pero con Izan Guevara siempre como el referente para sus rivales y con media hora de sesión todavía por delante.

Manuel 'Manugas' González (Kalex) fue el siguiente en salir, a pesar de que se vio entorpecido por algunos de sus rivales, con un nuevo récord absoluto de la categoría al rodar en 2:06.687, mientras Izan Guevara sufría problemas técnicos -aparentemente al quedarse sin gasolina en su moto- y se sentaba en la vía de servicio a esperar al camión de asistencia que le llevase de vuelta a su taller.

En otro punto del circuito, la curva 11, se iba por los suelos Ángel Piqueras (Kalex), que esta vez sí, se marchó a la vía de servicio para evitar la sanción por intentar arrancar la moto dentro del trazado, cuando ocupaba la novena plaza.

No tardó mucho en caer el récord de González, pues David Alonso, en su octava vuelta, paró el cronómetro en 2:06.652, que era 35 milésimas de segundo más rápido que el registro del madrileño, y el italiano Celestino Vietti se iba por los suelos en la curva ocho.

David Alonso encadenó una serie de vueltas alrededor de su mejor tiempo, comprobando así el mejor ritmo de carrera con registros a milésimas de segundo de su récord, como el que consiguió en la undécima vuelta con 2:06.654.

El siguiente protagonista de la práctica oficial fue 'Manugas' González, que se encaramó a la primera posición con 2:06.341 y nuevo récord, pero nada más empezar su siguiente vuelta, en la curva uno, se iba por los suelos al perder adherencia la rueda delantera de su moto, aunque sin consecuencias para su integridad física.

Mientras, el líder del campeonato, el español Daniel Holgado (Kalex), no pasaba por su mejor momento y era decimosexto en la tabla de tiempos, lo que de acabar así le obligaba a pasar por la primera clasificación.

Su compañero de equipo, David Alonso no cedió ante la presión de sus rivales y no tardó en recuperar la primera posición, convirtiéndose en el primer piloto que rodó en el segundo '5' con un tiempo de 2:05.847, que era medio segundo más rápido que el registro de 'Manugas' González.

Aún lo intentó una vez más David Alonso, que se fue largo en una zona del circuito aunque con tiempo para intentarlo una vez más, aunque sin éxito, pero que no le impidió controlar la práctica oficial.

Junto a Alonso pasaron a la segunda clasificación directa Manuel González, Barry Baltus, Filip Salac, Senna Agius, Tony Arbolino, Iván Ortolá, Celestino Vietti, Izan Guevara, Joe Roberts, Collin Veijer, Alonso López, Adrián Huertas y Daniel Muñoz.

El líder del Mundial tendrá que pasar por la primera clasificación, al cosechar un muy pobre vigésimo puesto, como también lo harán los españoles Alex Escrig, Arón Canet, Ángel Piqueras, Sergio García Dols y José Antonio Rueda, los japoneses Ayumu Sasaki y Taiyo Furusato o el neerlandés Zonta Van der Goorbergh. EFE