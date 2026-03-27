Temas del día de EFE España del sábado 28 de marzo de 2026

IRÁN GUERRA

Madrid - El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que hizo saltar por los aires la aparente calma de los mercados financieros cumple un mes, con un aumento del precio de los carburantes y una caída de la bolsa española, una crisis que obligó al Gobierno a adoptar un paquete de medidas cuya entrada en vigor cumple este sábado una semana.

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GOBIERNO REMODELACIÓN

Madrid - La salida esta semana del Gobierno de María Jesús Montero deja sólo tres ministros que permanecen en sus cargos desde que Pedro Sánchez se hizo en 2018 con la jefatura del Ejecutivo: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.

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PARTIDOS PNV

Mungia (Bizkaia) - El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, interviene en un acto político con motivo del Día de EGI, la organización juvenil del PNV, un días después del acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y vasco para ceder a Euskadi siete nuevas transferencias, entre ellas la que facultará al Ejecutivo autonómico a participar en la gestión de los tres aeropuertos vascos.

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DANA MANIFESTACIÓN

València - Entidades sociales, cívicas y sindicales celebran una nueva manifestación para pedir el ingreso en prisión del expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

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València - La dana del 29 de octubre de 2024 no solo fue una "tragedia" climática y humana" sino también un episodio de "fuerte confrontación mediática y social", y mientras las noticias publicadas mantuvieron un tono "relativamente moderado", los comentarios de los lectores fueron "mucho más duros" y "claramente ideologizados", según un estudio de la Universitat Politècnica de València.

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PRESUPUESTOS GENERALITAT (Análisis)

Barcelona - Un año y ocho meses después de la firma del pacto entre PSC y ERC que permitió investir a Salvador Illa, el balance de cumplimientos presenta avances y compromisos pendientes, algunos de los cuales, en caso de prosperar, podrían servir como facilitadores de un acuerdo sobre los presupuestos para este 2026. Marc Corominas Planas.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023346416)

SEGURIDAD VIAL

Madrid - La Unidad de Medios Aéreos (UMA), los 'ojos' de la Dirección General de Tráfico (DGT) que velan desde el cielo por la seguridad vial, cumple 65 años. EFE ha sido testigo de una de las patrullas que cada día realizan de forma habitual los Pegasus, nombre por el que se conoce popularmente a sus helicópteros. Teresa Díaz.

ASTRONAUTA ESPACIO (Entrevista)

Madrid - La cuenta atrás para que el ser humano vuelva a la órbita de la luna ya está en marcha. Un "acontecimiento importantísimo" para el astronauta Michael López-Alegría, quien ha desarrollado su carrera en el espacio, un lugar del que se vuelve siendo "un pelín mejor" persona, dice en una entrevista con EFE. Carmen Rodríguez.

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SEMANA SANTA TURISMO

Madrid - El sector turístico espera una Semana Santa similar a la del año pasado gracias a una recuperación progresiva de la demanda que, tras el parón sufrido a principios de marzo por el conflicto en Oriente Medio, mantiene sus planes de viajes, aunque optará por destinos de proximidad.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8021932046)

- Las empresas de transportes han reforzado ya su operativa de cara a la Semana Santa, que será más cara por el alza de los carburantes y que deja un aumento de plazas en las principales aerolíneas, en las compañías de ferrocarril, de autobuses y también en las navieras.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023158128)

SEMANA SANTA

Málaga - La Semana Santa arranca un año más con las numerosas procesiones que recorren Andalucía y que, además de reflejar una de las imágenes más relevantes de la comunidad, dejan las calles llenas de un olor a incienso cada vez más personalizado, con mezclas aromáticas para cada cofradía como seña de identidad y diferenciación. Fátima Moyano.

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Palencia - En la trastienda de cada cofradía hay una figura fundamental para que el engranaje funcione. El mayordomo prioste de la cofradía del Santo Sepulcro, Jorge García, explica en una entrevista a EFE los entresijos que mueven los hilos de cada acto para que todo salga perfecto. Por Almudena Álvarez.

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TIEMPO SEMANA SANTA

Madrid - El paso de un frente dejará este sábado bajas temperaturas y predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular, con posibles acumulados de nieve en las áreas pirenaica y cantábrica, donde la cota de nieve descenderá al final del día hasta los 700/1.000 metros, y rachas muy fuertes de viento en Baleares y en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular.

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FLORES SEMANA SANTA

Madrid - Decorar con flores un paso de Semana Santa es una tradición arraigada en las procesiones españolas que puede superar los 15.000 euros. Algunas hermandades repiten cada año los diseños de arte floral y otras son más rompedoras, pero en todas impera el simbolismo de los colores.

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CÓMIC NOVEDADES

Madrid - El historiador Julián Casanova considera que el cómic 'España partida en dos' (Planeta), una adaptación de su ensayo que sintetiza la Guerra Civil en lenguaje visual, tiene una lectura actual y afirma que, aunque no cree que "la historia se repita, hay ecos preocupantes". En la misma línea se manifiestan, en sendas entrevistas con EFE, el guionista e hijo del historiador, Miguel Casanova, y el dibujante Carles Esquembre.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- València.- PARTIDOS INICIATIVA.- Iniciativa, la formación ecosocialista de la coalición Compromís, celebra su séptimo congreso ordinario para renovar "las tesis políticas adaptadas a la realidad global actual" y los órganos de dirección del partido. Complejo la Petxina. (Texto) (Foto)

10:00h.- Málaga.- PARTIDOS POR ANDALUCÍA.- El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, participa junto al coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, en el inicio de la campaña 'De Tú a Tú por Andalucía'. Centro cultural La Térmica.

11:30h.- Castelldefels (Barcelona).- PARTIDOS COMUNES.- La coordinadora nacional de Comuns Candela López ofrece un contacto informativo desde Castelldefels. Plaça de l'Església. (Texto)

11:30h.- Estella (Navarra).- ABERRI EGUNA.- La plataforma ciudadana Euskal Herria Batera celebra el Aberri Eguna.

11:30h.- San Sebastián.- PARTIDOS PSE-EE.- Los periodistas que estuvieron bajo la diana de ETA, la película 'La infiltrada' y el Instituto Valentín de Foronda reciben los premios Oroimen Hegoak 2026 de las Juventudes Socialistas de Euskadi, en un acto en el que interviene el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. Palacio Miramar. (Texto) (Foto)

12:00h.- Toledo.- IRÁN GUERRA.- La plataforma 'Mujeres de negro contra la guerra' convocan una concentración con el lema 'No a la guerra. Sí a la paz'. Plaza de Zocodover. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- La plataforma Democrats Abroad Madrid organizará una concentración 'No Tyrants' como parte del día mundial del desafío al autoritarismo, protesta que coincidirá con manifestaciones en Barcelona, Valencia, Sevilla y Estados Unidos el mismo día. Puerta del Sol. (Texto) (Vídeo)

12:00h.- Santander.- IRÁN GUERRA.- La Plataforma No a la Guerra de Cantabria convoca una manifestación para exigir la salida de España de la OTAN y el cierre de las bases estadounidense en territorio nacional. Delegación del Gobierno.

12:00h.- Mungia (Bizkaia).- PARTIDOS PNV.- El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, interviene en un acto político con motivo del del 'EGI Eguna'. Foruen Enparantza.

12:30h.- Benalmádena (Málaga).- PARTIDOS PSOE.- El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la precandidata a la secretaria general de las Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa, atienden a los medios de comunicación antes de participar en el II Foro de Igualdad de Juventudes Socialistas de Andalucía. Sede del PSOE.

18:00h.- Murcia.- GUERRA IRÁN.- Treinta y cinco colectivos de la Coordinadora por la Paz de la Región de Murcia participan en una manifestación contra la guerra de Irán y Gaza. La protesta saldrá desde el Jardín de Floridablanca.

ECONOMÍA

10:00h.- València.- EMPRESAS INNOVACIÓN.- Marina de Empresas, el centro de emprendimiento impulsado por Juan Roig, celebra la segunda edición de FOMOfest, el festival gratuito de talento e innovación en España que moviliza a los interesados en conectar, compartir y aprender de personas con talento. Plaça de l'Aigua.

10:00h.- Barcelona.- GOVERN VIVIENDA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, firman un convenio con ayuntamientos para impulsar la construcción de vivienda pública. Palau de la Generalitat y Govern.cat (Texto)

11:00h.- Valdeprado del Río (Cantabria).- ENERGÍA EÓLICA.- Una marcha convocada por la plataforma STOP macroeólicas Sur de Cantabria recorre el hayedo de Valdeprado del Río como protesta contra el parque eólico de 'Morosos'. Sotillo.

11:00h.- Castuera (Badajoz).- DÍA QUESO.- VII edición del Día del Queso, que reúne a productores de distintos puntos de España y Portugal y que prevé la visita de unas 5.000 personas. Plaza de España.

11:00h.- València.- APARTAMENTOS TURÍSTICOS.- Las plataformas 'València No Està en Venda' y 'Plataforma per Russafa' realizan una cadena humana para denunciar "el proyecto especulativo en el barrio de Russafa que afecta a 29 comunidades de vecinos con la implementación de 34 apartamentos turísticos", "un proyecto de turistificación que amenaza con desplazar a los vecinos". Calles Cuba y Puerto Rico.

11:45h.- Carrascosa del Campo (Cuenca).- PLANTAS BIOGÁS.- Manifestación convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural, junto a cuarenta asociaciones, colectivos y plataformas de la provincia de Cuenca, contra la instalación de plantas de biogás en la comarca. Atención a los medios a las 12. Desde el Silo hasta la plaza de la Villa.

12:00h.- Logroño.- CRISIS VIVIENDA.- El Sindicato de Vivienda de La Rioja convoca una concentración con el lema 'Contra el negocio de la vivienda'. Ayuntamiento. (Texto)

12:30h.- Santa Amalia (Badajoz).- AGRICULTURA COOPERATIVAS.- Conmemoración del 50 Aniversario de la Cooperativa Amalia de Sajonia, que factura una media anual de entre 15 y 20 millones de euros. Salones Eusebia.

12:30h.- Lakuntza (Navarra).- ALTA VELOCIDAD.- Rueda de prensa de la plataforma AHT Iruñea–Altsasu. Plaza.

18:00h.- Etxauri (Navarra).- MANIFESTACIÓN ETXAURI.- Manifestación convocada por el colectivo Cabezón de Etxauri Bizirik en contra del proyecto fotovoltaico a implantar en Sarbil.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

12:30h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Acto de celebración del Movimiento Democrático de Mujeres (1965-1985) como parte de la iniciativa 'España en Libertad, 50 años', con la que el Gobierno conmemora el inicio de la Transición al cumplirse 50 años de la muerte de Francisco Franco. Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. (Texto)

SOCIEDAD

10:30h.- Málaga.- SEMANA SANTA.- Traslado de la popular Cofradía del Cautivo de Málaga, que visita el Hospital Civil de la ciudad. Hospital Civil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Maspalomas (Gran Canaria).- SOCIEDAD ROTARIOS.- El alcalde de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Marco Aurelio Pérez; el consejero de Solidaridad del Cabildo, Carmelo Ramírez; y la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayáns, asisten al acto conmemorativo del décimo aniversario del reconocimiento de Maspalomas como 'Ciudad Rotaria de la Paz'. Hotel Lopesan Costa Meloneras.

12:00h.- Sevilla.- ASTRONOMÍA CIENCIAS.- 'El Cielo del Mes', iniciativa dedicada a acercar la astronomía al público general mediante la revisión de efemérides astronómicas y la presentación de temas de actualidad científica. Casa de la Ciencia.

12:00h.- Olèrdola (Barcelona).- CASTILLO OLÈRDOLA.- La consellera catalana de Cultura, Sònia Hernández, preside el acto inaugural de la restauración del Castilo de Olèrdola. Castillo de Olèrdola. (Texto)

18:00h.- Madrid.- DERECHOS TRANS.- La Plataforma Trans convoca una manifestación este sábado contra las agresiones a personas LGTBIQA+ y la amenaza de menoscabo de derechos. Sale de la Plaza Zerolo (Texto) (Vídeo)

18:00h.- València.- DANA MANIFESTACIÓN.- Entidades sociales, cívicas y sindicales celebran una nueva manifestación para pedir el ingreso en prisión del expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Logroño.- SEMANA SANTA.- Estreno del oratorio 'La pasión de Jesús Nazareno', una obra original impulsada por la Fundación UNIR y cuyos fondos se destinan a la restauración de la concatedral de La Redonda de Logroño. Concatedral de La Redonda (Portales) (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

21:30h.- Malpartida de Cáceres (Cáceres).- SEMANA SANTA.- Representación de 'La Pasión de Cristo' por un elenco de 70 actores, en su gran mayoría pertenecientes a la Asociación Cultural La Siembra. Plazuela del Carmen.

CULTURA Y TENDENCIAS

12:00h.- Medinaceli (Soria).- TORO JUBILO.- El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, asiste a la inauguración de la escultura dedicada al Toro Jubilo y a la presentación de la Agenda taurina 2026. (Texto) (Foto)

12:00h.- Alburquerque (Badajoz).- CULTURA LITERATURA.- Presentación de 'Coloquio de invierno', de Luis Landero, que conduce la periodista Isabel Gemio en un formato de charla coloquio. Centro de Interpretación del Medievo.

17:00h.- Toledo.- TOROS SOLIDARIDAD.- El diestro Álvaro Lorenzo se enfrenta en solitario a seis toros en una corrida benéfica a favor del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

17:30h.- Almendralejo (Badajoz).- TOROS ALMENDRALEJO.- Corrida de toros con reses de Juan Pedro Domecq para los diestros Emilio de Justo, Juan Ortega y Pablo Aguado, Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

18:00h.- Playa del Inglés (Gran Canaria).- CARNAVAL MASPALOMAS.- Miles de personas se dan cita en Playa del Inglés para participar en la Gran Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas. Avenida de las Tirajanas.

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ESPECTÁCULO MÚSICA.- La Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino conmemora el undécimo aniversario de su apertura con el espectáculo 'Forja del viento. La materia que respira', que dirige el percusionista Francisco Navarro. Castillo de la Luz.

20:00h.- Gáldar (Gran Canaria).- ESPECTÁCULOS TEATRO.- Representación de 'Relevora', espectáculo inspirado en el universo artístico de Pepe Dámaso que fusiona teatro, danza y artes visuales. Teatro Consistorial.

21:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL BACH.- La nueva edición del International Bach Festival (IBF) Canarias arranca con la sesión de Bach Concertante. Auditorio Alfredo Kraus.

EFE

ess/jlp

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