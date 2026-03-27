Sábado, 28 de marzo de 2026

FÚTBOL SELECCIÓN

Madrid. Tras jugar el viernes un amistoso ante la de Serbia en Villarreal, la selección española se entrena a puerta cerrada a las 11.00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) con vistas a su segundo compromiso de preparación: el martes ante la de Egipto en el RCDE Stadium de Conrnellà de Llobregat.

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FÚTBOL AMISTOSOS

Redacción Deportes. La selección de Perú juega ante la de Senegal en Saint-Denis (Francia) y la de México recibe a la de Portugal en el Estadio Banorte de Ciudad de México en dos de los numerosos partidos internacionales amistosos programados para este sábado.

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción Deportes. El líder destacado de la Liga Endesa, el Real Madrid, visita al Bàsquet Girona en la vigésima cuarta jornada, en una sábado en el que el UCAM Murcia, tercero en la tabla, recibe al Surne Bilbao Basket. También se juegan los partidos Río Breogán-BAXI Manresa y Covirán Granada-Hiopos Lleida.

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CICLISMO VOLTA A CATALUÑA

Redacción Deportes. Con el danés Jonas Vingegaard (Visma) como nuevo líder tras exhibirse el viernes en la subida a la estación de La Molina, la Volta ciclista a Cataluña llega este sábado a la sexta y penúltima etapa, de 158,2 kilómetros entre Berga (Barcelona) y el puerto de Queralt, de primera categoría.

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TENIS MIAMI

Redacción Deportes. La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y defensora del título, y la estadounidense Coco Gauff, cuarta del ránking, se enfrentan este sábado en la final del torneo WTA 1.000 de Miami (Estados Unidos).

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AUTOMOVILISMO G.P. JAPÓN F1

Redacción Deportes. Continúa el Gran Premio de Japón, tercera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026, con la tercera tanda de entrenamientos libres y la sesión de clasificación, que establece el orden de salida de la carrera del domingo en el circuito de Suzuka.

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MOTOCICLISMO G.P. EE.UU.

Redacción Deportes. El Gran Premio de Estados Unidos, tercera cita de los Mundiales de motociclismo de velocidad, prosigue este sábado con los últimos entrenamientos libres, las sesiones de clasificación y la carrera esprint de MotoGP en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

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AGENDA INFORMATIVA

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AJEDREZ

- Previa del Torneo de Candidatos y Candidatas de la FIDE.

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AUTOMOVILISMO

- Entrenamientos libres 3 (03:30-04:30) y sesión de clasificación (07:00-08:00) del Gran Premio de Japón, tercera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Suzuka. (FOTO)

- IndyCar Series. 3ª prueba: Gran Premio de Alabama, en el Barber Motorsports Park de Birmingham, Alabama (EEUU). Sesión de clasificación.

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BALONCESTO

- Liga Endesa. 24ª jornada (FOTO): Río Breogán-BAXI Manresa (18.00), UCAM Murcia-Surne Bilbao (19.00), Coviran Granada-Hiopos Lleida (20.00) y Bàsquet Girona-Real Madrid (21.00).

. Última hora de los partidos Asisa Joventut-Dreamland Gran Canaria, La Laguna Tenerife-Casademont Zaragoza, MoraBanc Andorra-Kosner Baskonia, Recoletas San Pablo Burgos-Valencia Basket y Barça-Unicaja.

- Copa de la Reina, en Tarragona. Semifinales: Casademont Zaragoza-Valencia Basket (17.30) y Hozono Jairis-Spar Girona o Perfumerías Avenida (20.00).

- NBA: Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs (20.00), Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons (22.30) y Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers (23.00), Atlanta Hawks-Sacramento Kings (00.30), Memphis Grizzlies-Chicago Bulls (01.00) y Phoenix Suns-Utah Jazz (04.00).

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BALONMANO

- Liga Asobal. 22ª jornada: Barça-Caserio Ciudad Real (12.30), Recoletas Atlético Valladolid-REBI Cuenca (16.30), Horneo Alicante-Tubos Aranda Villa de Aranda (17.00), Logroño La Rioja-Frigoríficos Morrazo (20.30).

- Copa Europea femenina: ATTICGO Elche-At. Guardés (19.00)

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CICLISMO

- Volta a Cataluña. Sexta etapa, de 158,2 kilómetros entre Berga (Barcelona) y el puerto de Queralt, de primera categoría. (FOTO)

- Previa de la 88 edición de la clásica belga "En los Campos de Flandes".

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FÚTBOL

- Tras jugar un amistoso ante Serbia en Villarreal, la selección española se entrena a puerta cerrada a las 11:00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

- LaLiga Hypermotion. 32ª jornada: Ceuta-Cádiz (14:00), Granada-Huesca (16:15), Valladolid-Burgos (16:15), Málaga-Leganés (18:30), Albacete-Castellón (21:00) y Sporting-Deportivo (21:00).

. Previas de los partidos Eibar-Las Palmas, Cultural-Leonesa-Andorra, Zaragoza-Racing y Almería-Real Sociedad B

- LaLiga F. 24ª jornada: Badalona-Alhama ElPozo (12:00), Espanyol-Levante (16:00), Deportivo-Eibar (18:00) y Sevilla-Granada (20:00).

- Entrevista con la centrocampista del Barcelona Patri Guijarro en la víspera al segundo de los tres clásicos contra el Real Madrid en un lapso de nueve días. (FOTO) (VÍDEO)

- Oviedo. Acto central del Centenario. Partido de leyendas entre amigos de Santi Cazorla y Amigos de Esteban Suárez (18.00. Carlos Tartiere) (FOTO)

- Partidos amistosos: Senegal-Perú (17:00) y México-Portugal (3.00 del domingo). (FOTO)

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FÚTBOL SALA

- Primera División. 23ª jornada: Jimbee Cartagena-Movistar Inter (13.00), Ind. Santa Coloma-Barça (17.45), Córdoba-Peñíscola (18.30) y Valdepeñas-Noia (19.30).

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GOLF

- DP World Tour. Abierto de la India, en el DLF G&CC, de Nueva Deli (hasta 29).

- PGA Tour. Abierto de Houston, Texas (EEUU) (hasta 29).

- Acaba el Santander Golf Tour de Borriol (Castellón).

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MOTOCICLISMO

- Entrenamientos libres (14:40 a 16:40), sesiones de clasificación (16:50 a 20:20) y carrera esprint de MotoGP (21:00) del Gran Premio de Estados Unidos, 3ª cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

- Mundial de Superbike. 2ª cita, en Portimao (Portugal). Primera carrera.

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PATINAJE ARTÍSTICO

- Acaban los Campeonatos del Mundo, en Praga (FOTO). Programa libre masculino (12.30) y danza libre, con Olivia Smart y Tim Dieck (18.30).

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RUGBY

- Campeonato de Europa Femenino: España-Bélgica, en el estadio El Cantizal (Las Rozas) (16:00).

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TENIS

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

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WATERPOLO

- Eurocopa masculina. Cuartos de final, vuelta: Sabadell-Marsella (12.00).

- Eurocopa femenina. Octavos de final, vuelta: Catalunya-Gyfada (GRE) y Polar Bears (NED)-Atlètic Barceloneta.

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